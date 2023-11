Reklama

Już jest teledysk do piosenki Mai Hyży "Błysk (Skin)"! Utwór powalczy w polskich preselekcjach do konkursu Eurowizji 2018, które odbędą się już 3 marca. Czy Maja Hyży ma szansę na zwycięstwo? Posłuchajcie piosenki wokalistki i oceńcie sami!

Zobacz też: Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2018? Zagłosuj w naszym PLEBISCYCIE!

Piosenka Mai Hyży "Błysk (Skin)" powalczy o Eurowizję 2018

Z okazji premiery piosenki "Błysk (Skin)", która będzie mierzyć się z innymi utworami o możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji 2018, Maja Hyży udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, że decyzję o starcie w Eurowizji podjęła spontanicznie. Praca na utworem zakończyła się dokładnie w momencie, kiedy ogłoszono nabór do polskich preselekcji, dlatego artystka postanowiła spróbować swoich sił w konkursie. Gwiazda również, że nie czuje się faworytką, a konkurencja jest spora.

- Absolutnie nie czuję się faworytką i myślę, że kwestia rozpoznawalności też specjalnie nie ma tu znaczenia. Jest zgłoszonych dużo ciekawych piosenek z bardzo zróżnicowanego repertuaru. Ale też nie analizuję tego pod kątem szans. Samo zakwalifikowanie się do preselekcji jest dla mnie dużym wyróżnieniem i teraz jedyne, na czym się skupiam, to po prostu dobry występ 3 marca - powiedziała Hyży w rozmowie z portalem Onet.pl.

Dlaczego zaśpiewała utwór w języku polskim?

Jeśli mamy możliwość reprezentowania Polski, to powinniśmy robić to na 100 proc. i pokazać też piękno polskiego języka, jego barwę i brzmienie - mówi w Onecie.

Oprócz Mai Hyży w polskich eliminacjach do Eurowizji zobaczymy również m.in. Saszan, Future Folk, Pablosson, Monikę Urlik, Martę Gałuszewską. (Pełna lista artystów i piosenek na Eurowizję 2018: TUTAJ). Kto z nich pojedzie do Lizbony? Dowiemy się już 3 marca! Zanim to nastąpi, zobaczcie teledysk Mai Hyży "Błysk (Skin)".

Polecamy: MAJA HYŻY POKAZUJE ZDJĘCIE W BIKINI - 'NIE JESTEM TAK IDEALNA, JAK MYŚLICIE'

Reklama