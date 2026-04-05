Nadszedł wreszcie długo wyczekiwany odcinek zapowiadający 13. edycję "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy śmiałków, którzy postanowili dać szansę miłości. Kto pójdzie w ślady Bardowskich, Borysewiczów, Bodziannych, Osypowiczów i wielu innych wspaniałych rodzin, których historia zaczęła się na planie "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie, co widzowie sądzą o wizytówkach rolników i rolniczek, które zostały zaprezentowane w odcinku.

Oto rolnicy 13. edycji "Rolnik szuka żony"

Święta wielkanocne to czas, kiedy widzowie mają okazję poznać rolników, którzy odważyli się szukać miłości w "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy osoby, do których aktualnie można wysyłać swoje listy i dać szansę szczęściu. Oto rolnicy i rolniczki 13. edycji "Rolnik szuka żony":

57-letnia Agata;

29-letni Mariusz;

31-letni Wiktor;

21-letnia Justyna;

37-letni Łukasz;

30-letni Dawid;

32-letni Piotr;

27-letni Karol.

By napisać swój list po prostu wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, U.P. 121, 02-741 Warszawa, z dopiskiem imienia wybranego rolnika lub rolniczki np. "KAROL".

Tak widzowie ocenili rolników z 13. edycji "Rolnik szuka żony"

Widzowie niemalże natychmiastowo ruszyli z komentarzami ws. rolników i rolniczek z nowej edycji. Tak ocenili Agatę:

Tu będzie się działo, Pani Agata ma charakterek i twardo stoi na swoim, energia niczym nastolatka. Oby znalazła tego jedynego

Niektórzy mają jednak sceptyczne nastawienie:

Lubi być w centrum uwagi - i to chyba będzie wszystko.

Mariusz zrobił doskonałe wrażenie na widzach "Rolnik szuka żony":

Wrażliwy, sympatyczny człowiek. Miałam lekki wzrusz jak go oglądałam... Jestem ciekawa co będzie dalej, na kogo trafi...

Jedyny rolnik do którego warto napisać.

A jakie wrażenie zrobił 27-letni Karol? "Trochę zamknięty w sobie ale skromny, sympatyczny i normalny uczuciowy chłopak nie zadufany w sobie". Widzowie skomentowali również wizytówkę 32-letniego Piotra:

Nigdy nie był w poważnym związku, bo wzoruje się na rodzicach, chyba bardziej ciepło mu przy mamusi aniżeli przy kobiecie.

A co o Dawidzie?

Widać, że spokojny chłopak i miły. Wesoły i uśmiechnięty.

Justyna ma 21 lat i jest najmłodszą rolniczką 13. edycji "Rolnik szuka żony". Pojawiły się głosy, że w jej przypadku może paść rekord listów. Warto przypomnieć, że aktualny należy do Kamili Boś, która otrzymała ich ponad 500. Inni z kolei uważają:

Wymagań tyle, jak na księcia z bajki przystało xD Nie zazdraszczam

Kandydatka do Hotelu Paradise, a nie do rolnika

Tu to będzie listów milion jestem tylko ciekawy czy to nie jest na pokaz jak połowa uczestników tego programu

Z kolei Łukasz mógł liczyć na ciepłe przyjęcie:

Takiego rolnika jeszcze w tym programie nie było. Coś czuje, że będzie sporo listów

Najciekawszy pan z przedstawionych, fajne pasje, wygląda na ciekawego człowieka.

Co z kolei widzowie piszą o Wiktorze?

O i takiego prostego chłopaka z chęcią bym obejrzała. Widać, że nieśmiały bardzo ale szczery i taki program to dla niego duża szansa

A Wy co sądzicie o zerowym odcinku "Rolnika"?

Zobacz także:

