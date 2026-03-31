Tego jeszcze nie było na "Farmie"! Henryk już od dawna nie ukrywa, że nie darzy Aksela sympatią i zarzuca mu, że zbyt mało pracuje w gospodarstwie, obija się i śmieje. Tymczasem Aksel otwarcie twierdzi, że wykonuje swoje zadania i rozgryzł Henryka, który od początku stosuje wobec niego zagrywki psychologiczne. Początkowo zarzucił Akselowi, że jest niemęski, potem uderzył w kolejne czułe punkty. Ten szybko zareagował i znalazł sposób, aby wyprowadzić Henryka z równowagi, ignorując jego słowa i polecenia. Uczestnik nie ukrywa już złości i teraz dojdzie między nimi do otwartej konfrontacji... Skończy się rękoczynami? To nagranie mrozi krew w żyłach.

Między Henrykiem a Akselem na "Farmie" dojdzie do bójki!?

Na "Farmie" konflikty nie wybuchają nagle, ale narastają z czasem. Wcześniej z potężnymi zarzutami Henryka mierzyła się Ewa, a teraz jeden z Wikingów wziął na cel Aksela. Henryk spiera się z nim o pracę i obrządek, a napięcie momentalnie przenosi się na relacje w grupie. Co więcej, Henryk zaproponował Dominice, aby Aksel otrzymywał mniejsze porcje jedzenia. Potem przyszło najgorsze...

Jak pokazuje zwiastun nowego odcinka, podczas kolacji, którą częściowo przygotowywał Henryk, Aksel pojawił się, aby wypić kubek mleka. Heniek odmówił, tłumacząc, że jest to na kolację dla wszystkich: 'Mleka nie ruszamy, bo jest do kolacji'. Aksel zignorował go i stwierdził, że i tak wypije mleko.

A ja mogę zaraz ruszyć jak będę chciał - powiedział Aksel, a Heniek dodał: Nie ruszysz, bo wyleję całe

Aksel ostatecznie nabrał mleka z garnka, a wtedy Henryk wyprowadzony z równowagi wylał mleko w jego kierunku. Potem dochodzi między nimi do poważnej konfrontacji.

Takiej sytuacji na farmie jeszcze nie było… - pisze wprost produkcja na Instagramie

Internauci oburzeni konfrontacją Henryka i Aksela na "Farmie"

Tymczasem fani "Farmy" nie wierzą w to, co widzą. Henryk zdaje się rozdawać karty i nie znosi słów sprzeciwu, a widzowie mają go już dość. Do tej pory to on starał się wyprowadzić z równowagi innych uczestników lub chociaż mocno ich zestresować, a teraz to Aksel zezłościł go tak mocno, że nagle sięgnął po garnek z gotującym się mlekiem i wylał je w kierunku przeciwnika.

To jest wręcz żenujące, że ktoś rzuca się na kogoś dlatego, że ruszył mleko. Dochodzi prawie do bójki, bo jednemu Panu wydaje się, że jest tam Królem! Co zrobiliście z tą edycją? Pozwalacie na poniżanie człowieka tylko dla zasięgów

Heniek próbuje wyprowadzić Aksela z równowagi, a dostał rykoszetem

W sieci wrze, a internauci nie mogą uwierzyć, że Henryk aż tak stracił panowanie nad sobą i na siłę musi pokazać swoją wyższość:

Młody podskakuje, ale stary powinien zachować spokój, bo jest starszy i powinien być mądrzejszy, a on zachowuje się gorzej niż Aksel.... może jeszcze niech mu przyłoży

Starszy facet zamiast dawać przykład młodszemu skacze jak kogut.Na siłę próbuje pokazać swoją siłę i wyższość A to wylanie mleka porażka.

Fani "Farmy" apelują o konsekwencje dla Henryka

Co więcej, jak wiadomo na "Farmie" nie można marnować mleka, a tymczasem Henryk ze złości wylał cały garnek. Fani apelują do produkcji o konsekwencje dla uczestnika.

Mam nadzieje, że za wylanie mleka poniesie jakieś konsekwencje. Henryk jest strasznie wybuchowy.

Jeżeli za jedzenie ogryzkow była kara, to za wylanie mleka też powinna być

O tak powinien za to wyłanie mleka trafić pod piątkowe głosowanie

Spodziewaliście się takiej sytuacji Na "Farmie"?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Na "Farmie" dojdzie do bójki!? fot. Instagram @farmapolsat

