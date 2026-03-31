Na Farmie znów zrobiło się nerwowo. Po tym, jak gospodarstwo opuściła Lamia, uczestnicy złapali oddech tylko na chwilę. Odejście Andrzeja wyraźnie przestawiło jednak układ sił i sprawiło, że dawne sojusze zaczęły się kruszyć. W grupie rośnie ostrożność, a każda rozmowa i każdy gest są oglądane z podejrzliwością. Coraz częściej pada jedno pytanie: kto gra nie tylko w swojej drużynie, ale też po cichu dogaduje się z drugą stroną. Dominika rozszyfrowała, że chodzi o Agnieszkę, ale mimo to Ewa nadal chce ją zwerbować do "młodych wilków". Internauci mają dość zagrywek Agnieszki, która wręcz przysięga i obiecuje, że nie zdradzi sojuszu z Ewą... Fani "Farmy" są w szoku", że posunęła się tak daleko.

Agnieszka z "Farmy" w ogniu krytyki jako "podwójna agentka"

Aksel coraz głośniej sygnalizuje, że wśród uczestników może być osoba działająca jak podwójny agent na "Farmie". Według niego ktoś mógł zostać przeciągnięty na drugą stronę i zacząć przekazywać informacje do przeciwnego sojuszu. W rozmowach z Ewą ostrzega, że takie ruchy potrafią rozwalić nawet pozornie mocne układy. Szybko się okazało, że to Agnieszka informuje Henryka i Wojtka o tym, co ustalają Janosik, Aksel, Ewa i Dominika.

Internauci nie szczędzą mocnych słów pod adresem Agnieszki, która decyzje Janusza krytykowała jako przejaw braku lojalności. Teraz sama obiecuje sojusz, a chwilę później przekazuje wszystkie informacje swojej drużynie. Niektórzy fani "Farmy" piszą wprost, że pomyliła programy i to nie jest "The Traitors. Zdrajcy", podkreślając, że program zawsze wygrywały osoby, które były fair wobec innych i prezentowały mocne wartości.

Gra pod tytułem 'Farma' a nie zdrajcy. Lasce pomyliły się stacje w którymś momencie i najprawdopodobniej kontent. Trochę można, ale bez przesady. Przypomnij sobie kto wygrywał poprzednie edycje i jakie ci ludzie mieli wartości

Agnieszka ładnie się pokazała, jak w życiu prywatnym takie numery robi, to współczuję każdej osobie, która ma z nią kontakt. Nigdy nie wiesz kiedy mówi prawdę.

Co więcej, widzowie podkreślają też, że Agnieszka nie zachowała się fair w stosunku do Aksela, który początkowo okazywał jej sporą sympatię i nie ukrywał, że podoba mu się jako kobieta. Internauci mają zarzuty do Agnieszki, która zamiast w kulturalny sposób ostudzić flirt nagle zaczęła mówić o zarobkach Aksela i zarzuciła mu, że nadal mieszka z rodzicami.

Jak kolesiowi na próbę poznania sie, od razu wyciagnęła argument zarobków no to .... Ja rozumiem, że może jej sie po prostu nie podobać z jakiegoś powodu, ale żeby od razu czymś takim kogoś hamować, to widać jakie ona ma priorytety

Poza tym skąd ona to wzięła że Axel nie pracuje? xd. Przecież on ma pracę i zawód. Ona żeby wygrać tę kasę,to już nie powiem co by zjadła...:). Po trupach...

Fani "Farmy" martwią się o sojusz "młodych wilków"

Kiedy Ewa razem z ekipą "młodych wilków" ustalili swój plan, farmerka tygodnia nieoczekiwanie przekazała wszystko Agnieszce, nie mając pojęcia, że to ona tak naprawdę jest "podwójną agentką" i tylko udaje, że jest z nimi w sojuszu. Fani martwią się, że teraz plan przepadł i na "Farmie" faktycznie zostaną teraz Wikingowie, Karolina i Agnieszka.

Ewka sprzedała plan Adze i ta ich rozegra

Jak ich sprzeda, to sie właśnie wyda, że to ona jest kretem xD Jej rola 'tajnego agenta' długo już nie potrwa. Piątkowe głosowanie i będzie wiadomo kto kim jest

Sądzicie, że Agnieszka zaszkodziła sobie wchodząc w rolę 'podwójnego agenta' i udając sojuszniczkę dla 'młodych wilków'?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

