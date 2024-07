Minione odcinki nietypowej edycji "Hotelu Paradise All Stars" z gwiazdami poprzednich edycji były bardzo emocjonujące. Wszystko przez kolejne starcie na linii Nana - Łukasz. To ostatecznie skończyło się eliminacją Łukasza. Teraz Nana zorganizowała więc na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Jak nietrudno się domyślić, większość z pytań dotyczyła Łukasza. Padły naprawdę mocne słowa.

"Hotelu Paradise All Stars": Nana wbija szpilę Łukaszowi

Nie da się ukryć, że obecna, dosyć nietypowa edycja hitowego show w towarzystwie gwiazd, wzbudza skrajne emocje. Wszystko przez to, że na ekranie ponownie możemy podziwiać losy dobrze znanych uczestników. A jak wiadomo, niektórych z nich łączą trudne relacje z przeszłości. Nic więc dziwnego, że największe emocje wzbudzało spotkanie Nany i Łukasza w "Hotelu Paradise All Stars". Pomiędzy tą dwójką od początku można było wyczuć napiętą atmosferę. Tym bardziej że od swojego rozstania nie mieli okazji porozmawiać w cztery oczy. Uczestnik więc nie szczędził przykrych słów w kierunku swojej ekspartnerki. Nic więc dziwnego, że przy pierwszej lepszej okazji Nana wyrzuciła Łukasza z "Hotelu Paradise All Stars". Teraz natomiast odniosła się do całej sytuacji.

Tuż po ostatnim odcinku programu "Hotel Paradise All Stars" Nana zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Internauci głównie dopytywali o jej stosunki z Łukaszem. Uczestniczka szczerze odpowiedziała, co sądzi o jego zachowaniu. Padły mocne słowa:

- No byliśmy trochę ze sobą, także głupio w sumie, że nie pogadaliśmy. To trochę nie ode mnie zależy tak naprawdę. To w ogóle nie ode mnie zależy, czy pogadamy, czy nie. I nie wiem, czy wam mówić kurcze, czy pogadaliśmy czy nie, bo nie wiem, czy mogę. No ale w programie słabo, no nie spodziewałam się. To, co on sobą reprezentował na Instagramie, to myślałam, że produkcja nie będzie chciała promować takiej osoby. Ale jak widać, drama musi być, więc tak, byliśmy tam razem. Tego nie było pokazane, ale ja mówiłam do dziewczyn, że no tak się skończy, że albo ja, albo on, bo nie wytrzymamy tutaj razem - wyznała.

Uczestniczka show odniosła się także do powodu ich rozstania, potwierdzając słowa Łukasza:

- Nie mamy fajnych relacji, a to, co on mówił apropo tego, że mamy różne spojrzenia na świat no to taka prawda, ale więcej sie odnosić to chyba do tego nie będę - skwitowała.

Jednocześnie wyznała, że tylko z Łukaszem ma tak napięte stosunki:

- Z nikim nie mam tak okropnej relacji, jak z nim. Normalnie spotykam się do tej pory z niektórymi ex.

Mimo wszystko ostatecznie wyznała, że nie żałuje związku z nim, ponieważ był on dla niej lekcją życia:

- Nie żałuje. Bardzo dużo mnie nauczył ten związek - podsumowała.

To nie pierwszy raz kiedy Nana z "Hotelu Paradise All Stars" wbija szpilę Łukaszowi. Ale czy ostatni?

