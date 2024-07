Nana z "Hotelu Paradise All Stars" zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Wówczas okazało się, że jej fani nie mogą się już doczekać wielkiego finału, dopytali więc uczestniczkę o wyniki. Nana szczerze odpowiedziała i dała im do myślenia — wystarczyło jedno zdanie. Jakie?

"Hotelu Paradise All Stars": Nana o kulisach finału

Bez wątpienia fani miłosnego formatu TVN-u nie mogą narzekać na nudę. Wszystko przez to, że produkcja przygotowała dla nich prawdziwą niespodziankę, w postaci specjalnej odsłony show, z udziałem gwiazd z poprzednich edycji. Na antenie pojawili się więc zarówno ulubieńcy widzów, jak i ci, którzy w przeszłości wzbudzali największe kontrowersje. W programie nieustannie pojawia się coraz więcej popularnych singli. Bez wątpienia jednak to sprzeczki Nany i Łukasza w "Hotel Paraise All Stars" przyniosły największe emocje. Tym razem Nana zaskoczyła wyznaniem o wielkim finale gwiazdorskiej edycji.

Instagram @nanamajos

Ostatnio to Sara z "Hotelu Paradise All Stars" zdradziła kulisy show. Wyznała wówczas, ile odcinków będzie miał cały program z udziałem gwiazd. Tym razem z kolei o tajne szczegóły została zapytana Nana. Ta zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. W czasie Q&A padło następujące pytanie:

- Przewidziałaś, jak będzie wyglądał finał w "All Stars" czy raczej bardzo Cię zaskoczył?

Nana odpowiedziała z dużą dozą szczerości:

- W sumie to nie zaskoczył! Oglądajcie - skwitowała.

Instagram @nanamajos

Co oznacza wymowna odpowiedź uczestniczki "Hotel Paradise All Stars"? Jej słowa mogą sugerować, że program z udziałem gwiazd wygrali faworyci widzów? Jak myślicie, kogo miała na myśli Nana? Zasugerowała, że nie ma co liczyć na zwrot akcji? Przekonamy się już niebawem, ponieważ finał show już niedługo.

Instagram/blondino_latino

mat. prasowe TVN 7