"Hotel Paradise All Stars" to zupełnie nowa odsłona dobrze znanego programu TVN7. Tym razem w rajskich okolicznościach spotkają się uczestniczy i uczestniczki, którzy wystąpili w poprzednich edycjach show. Produkcja stopniowo wyjawia nazwiska tych, którzy już niebawem pojawią się na telewizyjnych ekranach. Tym razem poinformowała o udziale uczestniczki 2. edycji "Hotelu Paradise".

"Hotel Paradise All Stars": Kolejna uczestniczka ujawniona

Producenci "Hotel Paradise All Stars", czyli programu, który telewidzowie będą mogli oglądać już od 25 maja, wiedzą, jak podgrzać atmosferę wśród fanów! Mimo że premiera już za niecały tydzień, nazwiska kolejnych uczestniczek i uczestników trzymane są w tajemnicy, a fani sukcesywnie dowiadują się o udziale twarzy znanych z poprzednich edycji "Hotelu Paradise" w show. Ostatnio kulisy "Hotel Paradise All Stars" zdradziła Nana, a fani spekulowali, czy nie wyjawiła zbyt dużo! Kto dołączy do randkowego hitu TVN7?

Jak do tej pory wiadomo było, że w "Hotel Paradise All Stars" pojawią się: Nana, Blondino, Basia i Grzesiula. Teraz pojawiły się informacje na temat kolejnej uczestniczki. Jak informuje "cozatydzien.tvn.pl", będzie to Julia Skrodzka, która wzięła już udział w 2. edycji "Hotelu Paradise". Jesteście zaskoczeni?

Wygląda na to, że gwiazda 2. edycji "Hotelu Paradise" entuzjastycznie podchodzi do powrotu do show.

- Cieszę się, że dostałam taką propozycję. Chcę wykorzystać tę okazję, by po upływie dłuższego czasu i nabraniu doświadczeń życiowych, pokazać siebie z dojrzalszej strony - cytuje słowa Julii Skrodzkiej "Co Za Tydzień".

W 2. edycji "Hotelu Paradise" Julia najpierw opuściła hotel, a gdy została wytypowana do powrotu, nie udało jej się stworzyć z nikim pary. Czy udział w specjalnej edycji show faktycznie okaże się dla niej okazją do pokazania się z innej strony?

Po udziale w programie Julia, choć pozostała aktywna w sieci, a na swoim koncie na Instagramie zgromadziła ponad 180 tysięcy obserwujących, skupiła się przede wszystkim na rozwoju zawodowym i rozwijała karierę w branży kosmetologicznej, prowadząc własną klinikę. Swoje kolejne zawodowe sukcesy i liczne podróże Julia Skrodzka chętnie relacjonuje na Instagramie.

Jesteście ciekawi, kto jeszcze weźmie udział w "Hotel Paradise All Stars"? Czekamy na kolejne informacje ze strony produkcji, a pełną listę nazwisk z pewnością zobaczymy na telewizyjnych ekranach już 25 maja!

