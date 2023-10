25 maja w TVN 7 ruszy "Hotel Paradise All Stars" z udziałem gwiazd poprzednich edycji. Znamy kolejnego uczestnika, a właściwie uczestniczkę, która znów powalczy o miłość, tym razem w rajskiej Kolumbii. Po Basi Pędlowskiej z trzeciej serii i Blondino Latino z pierwszej edycji przyszedł czas na uczestniczkę czwartej odsłony "Hotelu Paradise"! O kim mowa?

Nana Majos w "Hotel Paradise All Stars"

Fani "Hotelu Paradise" nie mogą doczekać się zupełnie nowej odsłony programu z udziałem uczestników poprzednich edycji, którzy nie znaleźli w programie miłości. Wśród nich znajdą się m.in. Basia Pędlowska, o czym informowaliśmy jako pierwsi oraz Blondino Latino. Stacja ujawniła, że kolejną osobą, którą zobaczymy w programie, będzie Nana Majos, uczestniczka 4. serii show! Fani pamiętają, że Nanie udało się nawiązać relację z Łukaszem, z którym dotarli do finału (ostatecznie jednak zajęli 2. miejsce). Po zakończeniu show byli parą niemal przez dwa lata. Niestety, ich związek rozpadł się w grudniu 2022 roku. Nana i Łukasz nie rozstali się w zbyt dobrych relacjach i do dziś nie szczędzą sobie złośliwości.

Czy Nana znajdzie miłość w "Hotel Paradise All Stars"? O tym przekonamy się wkrótce:

Kochani nareszcieee mogę Wam to ogłosić!!????Dalej nie mogę uwierzyć w to, że wróciłam do Hotelu????Nowa, specjalna i na pewno niezapomniana edycja Hotel Paradise All Stars rusza już 25 maja, także zapraszam wszystkich przed odbiorniki - napisała Nana na Instagramie, pozdrawiając fanów z Kolumbii.

Ale czy to miłości Nana szuka w "Hotelu Paradise All Stars"? W rozmowie z tvn.pl przyznała, dlaczego zdecydowała się na powrót do programu:

Kocham podróże, więc okazja, by pojechać do kolejnego, egzotycznego raju, bardzo mnie ucieszyła. Nie ukrywam też, że liczę na świetną zabawę i ekscytującą grę, w towarzystwie nowych ludzi - mówi.

Instagram @nanamajos

Jak udział Nany w "Hotel Paradise All Stars" komentują uczestnicy show?

Yaaay, nareszcie ❤️ - cieszy się Basia Pędlowska. Moja kochana, you go girl ❤️ - dodała Kornelia Głaszcz.

A widzowie? Tutaj opinie są podzielone:

A już myślałam, że będą brali tylko lubiane osoby przez widzów.. A tu proszę..

Tylko nie ona ????

Może tym razem wniesie coś do hotelu

Cieszycie się na udział Nany? "Hotel Paradise All Stars" w TVN 7 od 25 maja. Emisja w czwartki i piątki o godzinie 20:00!

