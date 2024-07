Nana z "Hotelu Paradise" zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Pośród pytań pojawiło się także to, dotyczące konkurencyjnego, randkowego show. Uczestniczka rajskiego hotelu bez ogródek podsumowała "Love Island". Dlaczego nie chciałaby wystąpić w tym formacie?

Reklama

"Hotel Paradise": Nana ostro podsumowała "Love Island"

W ostatnim czasie dużo się dzieje w życiu Nany, którą mieliśmy okazję poznać w czwartej edycji hitowego show TVN-u. Wszystko przez to, że uczestniczka ponownie została zaproszona do reality-show, w którym ma szansę na przygodę, pieniężną nagrodę oraz miłość. Nie da się ukryć, że to właśnie jej relacja z Łukaszem na antenie wzbudziła najwięcej emocji. Podobnie zresztą jest z jej życiem prywatnym. Ostatnio wszyscy mówili o tym, że Nana z "Hotelu Paradise All Stars" spotyka się z seniorem z "40 kontra 20". Uczestniczkę podejrzewano także o inne romanse. Nic więc dziwnego, że w czasie instagramowej sesji pytań i odpowiedzi najwięcej pytań dotyczyło programu oraz relacji damsko-męskich. Tym razem jednak jedno z pytań było zaskoczeniem.

Instagram @nanamajos

Zobacz także: "Hotel Paradise": Ania Adamczyk przeszła totalną metamorfozę. Nowy nos to nie wszystko

Uczestniczka "Hotelu Paradise" została zapytana o konkurencyjne, miłosne show, "Love Island":

- Poszłabyś do "Love Island"? - padło pytanie.

Nana była bezwzględna w swojej odpowiedzi:

Zobacz także

- Nie, bo tak jest reżyserka - wyznała.

Jak się okazuje, uczestniczka zdecydowanie woli improwizować:

- HP to taki freestyle z naszej strony - dodała.

Instagram @nanamajos

Zobacz także: Launo o powrocie Miłosza do "Hotelu Paradise". Wspomniała o Wiktorii

Ponadto przyznała, że na chwilę obecną nie szuka miłości:

- Poza tym "Love Island" od razu nakierowuje na szukanie miłości, a ja nigdy nie szukam i nie będę. Miłość przychodzi sama - wyznała.

Reklama

Co ciekawe, ostatnio również Wiktoria z "Hotelu Paradise" niepochlebnie wypowiedziała się na temat "Love Island".

Instagram @wiktoria_kozar

Instagram/blondino_latino