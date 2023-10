Producenci "Hotelu Paradise All Stars" nie marnują czasu fundując uczestnikom (i przy okazji widzom) nie lada atrakcje. Nie dość, że w drugim odcinku stworzył się miłosny czworokąt, to jeszcze odbyła się pierwsza Pandora, podczas której bohaterowie programu musieli zmierzyć się z pytaniami, które naprawdę mogły zaboleć. Zobaczcie, co się działo podczas pierwszego wieczoru.

"Hotel Paradise All Stars": Za uczestnikami pierwsza Pandora: "Niemiło, od razu"

"Hotel Paradise All Stars" będzie krótszy niż edycje standardowe, toteż już wiadomo, że będzie działo się więcej, a odcinki będą wręcz "napakowane" wydarzeniami. I rzeczywiście. Gdy panie stanęły przed pierwszym wyborem partnera (typując pluszowe misie należące do konkretnych właścicieli) doszło do dość nieoczekiwanej sytuacji. Miś Grzegorza (i on sam) zostali bez pary, a Blondino Latino zakończył rozdanie z trzema partnerkami. Klaudia El Dursi przekazała, że towarzystwo może, jak na razie, zostać w takiej konfiguracji, na co chłopak w pierwszej chwili zareagował entuzjastycznie. Widzowie zastanawiali się, co będzie, jeśli Nana wybierze wiadomość dołączoną do misia Łukasza, ale szczęśliwie razem z Sarą i Julią znalazła się w ekipie Blondino. Do konfrontacji byłych partnerów doszło jednak podczas pierwszej Pandory.

Nie chciałem jej tutaj, tak szczerze mówiąc. No, ale już jest, więc jakoś to przeżyjemy - odrzekł Łukasz, zapytany, jak zareagował na obecność Nany

Uczestnicy zdziwili się, że już na samym początku będą mierzyć się z pytaniami od widzów (i od siebie). O ile Blondino i Grzesiek musieli odpowiedzieć, która z dziewczyn podoba im się najbardziej, to inni uczestnicy dostali do rozważenia kwestie dużo bardziej palące. Jednak nawet przy niewinnym pytaniu pojawiły się małe zgrzyty. Pozostający bez pary Grzesiek uznał za najpiękniejsze Julię, Sarę i Nanę, a kamera uchwyciła wówczas spojrzenie Wiktorii, która wyraźnie wydawała się dotknięta, że kolega z programu nie docenił jej oczywistej urody. Tę gorycz osłodził jej Blondino, który stwierdził wprost, że to Wiki jest w jego guście, czym, być może, podpadł swojej trójce. Naprawdę gorąco zrobiło się jednak, gdy w krzyżowym ogniu pytań znaleźli się Nana i Łukasz.

Jak to jest być chorągiewką i nie mieć swojego zdania? Czy nadal, tak jak w "Hotelu", przytakujesz innym? - usłyszała Nana

Poruszona dziewczyna nawet nie maskowała wyrzutu, z jakim spojrzała na Łukasza, ale odpowiedziała spokojnie:

Niemiło, od razu. Takich mam fanów(...) Nie uważam, że jestem chorągiewką, nikomu nie przytakuję i mam własne zdanie

Łukasza zapytano z kolei, czy rozstali się z Naną, bo był bardziej skupiony na sobie niż na relacji z drugą osobą.

Różnie tam było, różne emocje były, dużo się działo też. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że, grzecznie mówiąc, patrzymy troszeczkę inaczej na życie i mamy inne wartości, więc zakończyliśmy to - nie dał się sprowokować chłopak

To nie był jednak koniec - większość pytań było adresowanych właśnie do Nany i do Łukasza. Dziewczynę zapytano wreszcie wprost, czy mogła wybrać "lepiej, niż Łukasza".

Gdzie? Ogólnie? Uważam, że tak - roześmiała się, starając się pokryć zażenowanie

Taka jest cwaniutka teraz? Ciekawe (...) Będzie ciekawie - odpowiedział Łukasz

Na pewno mogłam wybrać lepiej, w końcu z jakiegoś powodu się rozstaliśmy, więc uważam, że zasługuję na coś lepszego - uznała Nana

Dlatego, że nie jesteś szczerą osobą, dziewczyno - nie dawał za wygraną jej eks

Później, w rozmowie z chłopakami, Łukasz stwierdził, że "ma do Nany wstręt". Atmosferę podgrzały dodatkowo listy, które, nietypowo, uczestnicy dostali do rąk własnych z zastrzeżeniem, żeby nie pokazywać nikomu ich zawartości. O tym, co zawierają, będzie mowa w następnym odcinku.

Oglądaliście 2. odcinek "Hotelu Paradise All Stars"? Jak oceniacie to, co się wydarzyło?

