Fani "Hotelu Paradise" nieustannie mają nadzieję, że Basia i Krzysztof do siebie wrócą. Czy jest na to jakakolwiek szansa? Uczestnik rozwiał wszelkie wątpliwości. Z jego ust padły mocne słowa, do których odniosła się sama zainteresowana. Pomiędzy tą dwójką zrobiło się gorąco!

"Hotelu Paradise 3": Krzysztof krytycznie o Basi

W ostatnim czasie fani "Hotelu Paradise" mają powody do radości, bowiem produkcja przygotowała dla nich niespodziankę, w postaci nietypowej odsłony show, z udziałem dobrze znanych gwiazd z poprzednich edycji. Ostatnio z rąk Nany odpadł jej ekspartner - nie da się jednak ukryć, że awantura Basi i Łukasza w "Hotel Paradise All Stars" także wzbudziła spore emocje. Jednak po tym, jak opuściła rajski hotel w Kolumbii, w jej życiu prywatnym także sporo się dzieje. Ostatnio o uczestniczce wspomniał jej były partner, Krzysztof. Niestety nie były to miłe słowa.

Widzowie nieustannie zastanawiają się, czy Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise" do siebie wrócą. W czasie instagramowej sesji pytań i odpowiedzi, właśnie takie pytanie otrzymał uczestnik:

- Czy z Basią już definitywnie koniec?

Krzysztof zaskoczył długą i szczerą odpowiedzią zdradzając jednocześnie powody rozstania:

- Nie wiem, jak długo ten temat będzie się jeszcze ciągnął, tego typu pytań jest najwięcej, zatem odpowiem szczerze. Nasza relacja była ratowana kilka razy, po prostu nie lecieliśmy na tej samej fali, tak to nazwę. Nie potrafiłem się z nią dogadywać. Poznałem od strony której WY widzowie nie widzicie i nie znacie. Zawsze życzyłem dobrze B i myślałem, że możemy mieć normalny kontakt po rozstaniu. Dorośli i dojrzali ludzie uważam, że tak potrafią. To nie wychodziło, bo większość rozmów schodziła na jeden temat "powrotu" - szczerze wyznał.

Opowiedział także, jak obecnie wyglądają ich relacje:

- Po ostatnim spotkaniu miała prośbę, abym nigdy się już z nią nie kontaktował i to uszanowałem. Nie mamy kontaktu, a nawet w ostatnim czasie wyrzuciła mnie z Instagrama. I po pewnych sytuacjach, które były w trakcie naszej relacji jak i po DEFINITYWNYM zakończeniu, utwierdzam się w przekonaniu, że podjąłem najlepszą decyzję w moim życiu!

Uczestniczka "Hotel Paradise" szybko odniosła się do ostrych słów ekspartnera:

- Z szacunku do tego co było i do samej siebie nie będę tego komentować. Nie mam potrzeby, żeby wyciągać brudy z naszej relacji, bo czemu miałoby to służyć? Nie potrzebuję atencji. Najbliższe osoby wiedzą, jak było i to wystarczy - skwitowała.

Ponadto Krzysztof z "Hotelu Paradise" wyznał, że... ktoś już mu zawrócił w głowie!

- Poznaliśmy się i imponuje mi swoją dojrzałością, inteligencją, empatią, ma głos (śpiewa) i wie, co chce robić w życiu. Czas pokaże. Trzymajcie kciuki - wyznał.

Stało się zatem pewne, że nie ma już żadnych szans na powrót Basi i Krzysztofa... Spodziewaliście się tak szczerego wyznania Krzysztofa na temat rozstania z Basią?

