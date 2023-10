Nie od dziś wiadomo, że Nana, która mieliśmy okazję poznać w programie "Hotel Paradise" zmienia się jak kameleon. Nie inaczej było tym razem! W najnowszym, instagramowym wpisie uczestniczka pokazała się w zupełnie nowej fryzurze, która... podbiła serca fanów! Koniecznie zobaczcie jej nowy, wakacyjny look!

"Hotelu Paradise All Stars": Nana jest nie do poznania

Nie da się ukryć, że kiedy na wizji wystartowała zupełnie nowa, nietypowa odsłona hitowego show, największe emocje wzbudzało spotkanie Nany i Łukasza w programie "Hotel Paradise All Stars". Wówczas nie obeszło się bez licznych uszczypliwości. Ekspartnerzy jednak postanowili lekceważyć swoją obecność i świetnie się bawić w rajskiej Kolumbii. Nie da się także ukryć, że w hotelu egzotyczna piękność cieszy się dużym powodzeniem. Początkowo zainteresował się nią Blondino Latino. Teraz do grona adoratorów dołączył także Kamil, w sieci z kolei pojawiły się plotki, że Nana z "Hotelu Paradise" spotyka się ze sławnym influencerem, Medusą. Nawet Pan Lektor zauważył, że uczestniczka przeszła totalny "Glow Up". Jej najnowsze, instagramowe nagranie jest tego najlepszym dowodem!

Okazuje się, że poza programem "Hotel Paradise All Stars" w życiu uczestniczki równie wiele się dzieje. Obecnie Nana wybrała się do Francji, gdzie nie tylko zwiedza, ale spędza także owocny czas. Przebiegiem urlopu chwali się za sprawą Instagrama. To właśnie tam zaskoczyła swoich fanów zupełnie odmienionym wizerunkiem! Okazuje się, że uczestniczka show postawiła na bardzo modną w tym sezonie grzywkę typu "curtain bang". Co więcej, na jej głowie zagościł kolor kasztanowy!

Instagram @nanamajos

Pomimo faktu, że najprawdopodobniej to kolejna peruka uczestniczki show, pod postem posypały się liczne komplementy:

- Glow up ???? - Mega w tych włosach - Żyleta????❤️ - Woooow ???????? - Damn Nana ????????

Instagram @nanamajos

A Wam jak się podoba Nana w taki looku?

