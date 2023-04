"Hotel Paradise 6": Jay krytycznie o nadchodzącej edycji "All Stars": "Już się spalili"

Gdy Klaudia El Dursi poinformowała na swoim Instagramie, że zakończyła nagrania do 7. edycji "Hotelu Paradise", wszyscy byli przekonani, że gwiazda szybko rozpocznie przygotowania do kolejnego, 8. sezonu show. Jak się jednak okazało, produkcja programu postanowiła nas zaskoczyć i właśnie trwają nagrania do specjalnej odsłony show, która będzie nosiła nazwę "Hotel Paradise All Stars"! Do programu powrócą dawni uczestnicy i właśnie na InstaStories Klaudii El Dursi pojawiły się pierwsze szczegóły związane z nową odsłoną programu. Sama prowadząca nie ukrywa, że jest niezwykle podekscytowana! "Hotel Paradise All Stars": Klaudia El Dursi o nowej odsłonie show Już za miesiąc będziemy śledzić "Hotel Paradise All Stars" - emisja specjalnej edycji programu startuje bowiem w maju . Kilka dni temu ruszyły zdjęcia do tej wyjątkowej odsłony show, a teraz Klaudia El Dursi poinformowała, czego możemy się w niej spodziewać. - Kilka dni odpoczynku za nami i dziś ruszamy z kopyta! Kręcimy dla Was specjalną edycję "All Stars", czyli bohaterowie innych edycji pod jednym dachem, ale się będzie działo - przyznała Klaudia El Dursi. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Oliwia przekazała szczęśliwą nowinę: "Odpowiedni czas był teraz" W kolejnym InstaStories Klaudia El Dursi dodała: - Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że dawno nie byłam tak podekscytowana nowym sezonem. To będzie naprawdę wyjątkowa edycja, właśnie za chwilę zaczynamy. Tam już są uczestnicy i zaraz idę się z nimi przywitać. Oni tu weszli na takim powerze! Jestem tak podekscytowana, bo... będzie ogień! Będzie ogień w szopie. [...] Coś czuję, że rozniosą ten nasz Hotel - mówi na InstaStories podekscytowana Klaudia El Dursi. Widzowie przyznają wprost, że już nie mogą...