Dominika ponownie pojawiła się na wizji przy okazji nietypowej edycji "Hotelu Paradise All Stars". Widzowie są zgodni - gwiazda show przeszła totalny "glow up". Jak się okazuje, zawdzięcza go głównie ciężkiej pracy oraz liczny zmianom, jakie zaszły w jej wizerunku. Uczestniczka hitowego programu opowiedziała o swojej przemianie.

Reklama

"Hotel Paradise All Stars": Dominika o wizerunkowych zmianach

Dominika pojawiła się w piątej edycji miłosnego show. Wówczas do programu wkroczyła, aby odnaleźć prawdziwą miłość. W rajskim hotelu jednak nie miała tyle szczęścia, ponieważ Kuba, którym była zainteresowana, wybrał Oliwię. Wówczas wszyscy mówili, że przed programem uczestniczka wyglądała zupełnie inaczej. Dominika z "Hotel Paradise 5" pokazała zdjęcia sprzed lat, na których miała kilka kilogramów więcej, a na jej głowie gościł ciemny brąz. Jak się okazuje, po piątej edycji programu także bardzo się zmieniła!

screen z programu Hotel Paradise

Zobacz także: "Hotel Paradise": Willa na Zainzibarze to ruina. Eliza i Jay pokazali zdjęcia

Już jakiś czas temu Dominika z "Hotelu Paradise 5" pochwaliła się efektami odchudzania. Teraz natomiast wyznała, ile udało jej się zrzucić. Okazuje się, że to aż 7 kilogramów. Jak sama przynaje - to efekt ciężkiej pracy, regularnych ćwiczeń i konsekwentnego trzymania zdrowej diety. Na tym jednak zmiany się nie kończą. Kiedy Dominika cała w cekinach dumnie wkroczyła do "Hotelu Paradise All Stars" widzowie od razu zobaczyli zmiany, widoczne na jej twarzy. Teraz uczestniczka szczerze wyznała, skąd taka metamorfoza.

Instagram @domi_stosio

Zobacz także: "Hotel Paradise": Bibi przeszła spektakularną metamorfozę. Teraz zaskakuje odważnymi zdjęciami

Okazuje się, że po Panamie Dominika z "Hotel Paradise All Stars" postanowiła... rozpuścić kwas z brody! Na tym jednak zmiany się nie kończą. Uczestniczka stawia teraz na naturalność. Tym sposobem pozbyła się także sztucznych rzęs:

- Po Panamie rozpuściłam kwas z brody, oprócz zrobionych ust i botoksu na czoło nie mam nic zrobionego na twarzy. Widziałam teorie ze zrobionymi powiekami... Nie, po prostu zdjęłam moje przekozackie krzaczory z rzęs. Przeszczepu twarzy również nie miałam. Schudłam 7 kilogramów" - wyznała na swoim Instagramie.

Instagram @domi_stosio

Nowy look Dominiki zrobił wrażenie nie tylko na uczestnikach edycji dla gwiazd, ale także na widzach:

- Fajnie zobaczyć cię ponownie w hp???? zmieniłaś się nie do poznania ???????? - Robisz wrażenie! - Hej Domi pięknie wyglądasz ???????????????????? - Zabójczo piękna ???????? Uwielbiam Twoją urodę ale teraz jeszcze większy glow up przeszłaś, inspiracja!

Instagram @domi_stosio

Instagram @domi_stosio

Reklama

A Wam? Jak podoba się jej zmiana?

Instagram @domi_stosio

Instagram @domi_stosio

Instagram @domi_stosio