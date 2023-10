"Hotel Paradise" i "Love Island" cieszą się sporym zainteresowaniem fanów, ale jak wiadomo, choć obydwa programy to randkowe reality show, to jednak swoją formułą kompletnie się od siebie różnią. Mimo to uczestnicy tych dwóch programów po zakończeniu swojego udziału w show, często później spotykają się podczas różnych eventów i imprez branżowych. Wygląda na to, że Wiktoria Kozar z "Hotelu Paradise" miała okazję porozmawiać z jakimiś uczestnikami "Love Island", bo właśnie podczas Q&A na swoim Instagramie wyznała pewne zaskakujące informacje na temat hitowego show stacji TV4. Zobaczcie, co zdradziła!

Wiktoria z "Hotelu Paradise" o "Love Island"

Już jesienią ponownie zobaczymy hitowe, randkowe programy - "Love Island" oraz "Hotel Paradise". Tym samym poznamy nowych bohaterów i przez kilka tygodni będziemy śledzić ich losy oraz to, czy uda im się znaleźć miłość. Jak jednak wiadomo, uczestnicy poprzednich odsłon tych programów również w dalszym ciągu cieszą się sporym zainteresowaniem fanów, a w tym gronie jest m.in. zwyciężczyni 5. edycji "Hotelu Paradise", Wiktoria Kozar. Ostatnio dziewczyna zorganizowała na swoim Instagramie Q&A, podczas którego zaskoczyła swoją odpowiedzią na temat konkurencyjnego show, "Love Island".

Jeden z fanów zadał Wiktorii następujące pytanie:

- Czy twoim zdaniem w "Love Island" nie brakuje ustawek? Pytam się Ciebie, bo możesz widzieć jakimi prawami rządzą się tego typu programy - zapytał internauta.

Co na to uczestniczka "Hotelu Paradise"? Wygląda na to, że do Wiktorii dotarły jakieś plotki na temat produkcyjnej strony "Love Island", którymi postanowiła się podzielić ze swoimi fanami. Wiktoria jednak zaznaczyła, że sama nie wie, "ile w tym prawdy".

- Z tego, co ja słyszałam, to dużo tam jest ustawek. Podobno mówią Ci, z kim powinnaś być w parze. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale słyszałam to od kilku osób. U nas w "Hotelu" nie ma w ogóle takich rzeczy, wszystko naturalnie. Chyba zależy to od programu - wyznała Wiktoria.

I co wy na to? W tym miejscu warto dodać, że uczestnicy "Love Island" oficjalnie zawsze podkreślali, że nikt podczas udziału w show nie narzuca im, z kim powinni być w parze, ani jak powinni zachowywać się w programie. Wyznanie Wiktorii z "Hotelu Paradise" wydaje się być zatem dość zaskakujące!