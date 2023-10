Od tygodnia na antenie TVN7 i w Player.pl telewidzowie mogą obejrzeć najnowsze odcinki programu "Hotel Paradise All Stars" - format jest specjalną edycją popularnego show "Hotel Paradise", w którym tym razem biorą udział gwiazdy poprzednich edycji programu. Choć widzowie obejrzeli dopiero dwa odcinki, już teraz mają spore zarzuty wobec produkcji. Co mają na myśli?

Widzowie narzekają na jeden aspekt "Hotel Paradise All Stars"

Od 25 maja TVN7 rozpoczęła emisję nowej odsłony popularnego miłosnego show "Hotel Paradise". Format pod nazwą "Hotel Paradise All Stars" skupia uczestników poprzednich edycji programu i jest emitowany dwa razy w tygodniu: w czwartki i w piątki. Już pierwsze odcinki "Hotel Paradise All Stars" przyniosły wiele emocji, a widzowie dzielą się swoimi przemyśleniami w sieci.

Najgłośniej wybrzmiewają komentarze widzów dotyczące częstotliwości emisji programu. Fani skarżą się, że dwa dni emisji w tygodniu to zdecydowanie za mało:

- Bez sensu, że to tylko 2 odcinki w tygodniu. Nie chce mi się czekać tyle. Już zapomniałam, że w zeszłym tygodniu to oglądałam ????

- Szkoda że odcinki tylko w czwartek i piątek nie chce się aż tyle czekać na to ...

- Mimo że bez sensu jest edycja, wciągając starych uczestników, to do tego dwa razy w tygodniu ????‍♂️

- Ja już zapomniałam co było w piątek ????

Jakby tego było mało, niektórzy widzowie piszą wprost, że ze względu na zbyt małą częstotliwość emisji, zrezygnowali z oglądania "Hotel Paradise All Stars".

- Jakby było cały tydzień to by wciągnęło... A że 2x w tygodniu to już odpuściłem... Szkoda - pisze jeden z fanów na Instagramie.

Jeszcze przed rozpoczęciem emisji "Hotel Paradise All Stars", prowadząca, Klaudia El Dursi, wspominała w wywiadzie, że nadchodząca edycja programu będzie wyjątkowa także przez to, że będzie znacznie krótsza od pozostałych.

- Dwa razy w tygodniu, co daje 12 długich tygodni z nami i naszymi perypetiami - wyznała Klaudia El Dursi dla Party.pl.

Fani niezadowoleni z dni emisji "Hotelu Paradise All Stars" z pewnością wracają pamięcią do poprzednich edycji show, które mogli oglądać aż pięć razy w tygodniu - wieczorami od poniedziałku do piątku. Co sądzicie o takiej zmianie? Chcielibyście oglądać miłosne show częściej?

