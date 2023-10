Uczestnicy "Hotelu Paradise All stars" są już po kolejnym "rajskim rozdaniu". Tego dnia aż dwoje uczestników musiało pożegnać się z programem. Jedną osobę wyeliminowali Nana i Mikołaj, druga odpadła w wyniku przeparowania. Dla kogo to już koniec pobytu w Kolumbii?

Reklama

"Hotel Paradise All Stars": Kto odpadł na "rajskim rozdaniu"?

Niedawno pisaliśmy, że Basia opuściła "Hotel Paradise" po awanturze z Łukaszem i pierwszym "rajskim rozdaniu". Drugie przeparowanie okazało się ostatnim dla Łukasza, a to wszystko przez to, że nie potrafił dojść do porozumienia z Naną. Po tym jak Nana i Mikołaj okazali się być najlepsi w teście wiedzy ogólnej, otrzymali zadanie, by wyeliminować jedną osobę jeszcze przez wieczorem eliminacyjnym.

O ile Mikołaj mógłby się długo zastanawiać, tak Nana nie miała problemu ze wskazaniem osoby, z którą dogaduje się najsłabiej. Z Łukaszem nawet nie patrzyli w swoją stronę. Uczestniczka jednak miała wyrzuty sumienia, ponieważ zdawała sobie sprawę, że Łukasz doskonale odnajduje się w towarzystwie, a jej decyzja będzie podyktowana egoistycznymi pobudkami. Na chwilę przed "rajskim rozdaniem" Mikołaj i Nana musieli ogłosić decyzję:

Niestety "Hotel" opuści dzisiaj Łukasz. Pamiętaj, nic personalnego, walczyłem o Ciebie bardzo - powiedział Mikołaj.

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars

Zobacz także: "Hotel Paradise": Willa na Zainzibarze to ruina. Eliza i Jay pokazali zdjęcia

O dziwo Łukasz przyjął decyzję o tym, że musi opuścić "Hotel Paradise" ze spokojem i nie miał pretensji do Nany. Nie ukrywał, że musiała być to również dla niej trudna decyzja.

Spodziewałem się, wiadomo nie jest to łatwe, kiedy twój eks jest tęż na ten samej plaży w tym samym hotelu. Gdzieś też rozważałem taką opcję, jakbym miał taką sytuację.

Na odchodne Łukasz skierował w stronę Nany miłe słowo:

- Bawcie się dobrze, że jesteście super ludźmi, Nana w sumie także.

- Też mi było ciężko, też żałuję - odparła.

- Ciężko było, rozumiem twoją decyzję.

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars

Zobacz także: "Hotel Paradise": Bibi przeszła spektakularną metamorfozę. Teraz zaskakuje odważnymi zdjęciami

Reklama

Niestety Łukasz nie był jedyną osobą, która tego wieczora musiała opuścić "Hotel Paradise". W wyniku "rajskiego rozdania" bez pary pozostała również Dominika, która próbowała swoich szans u Kamila. On jednak wybrał Luizę. Dominika nie potrafiła powstrzymać łez, a jej nastrój udzielił się również innym.

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars