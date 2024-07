Nana już niebawem ponownie pojawi się na antenie uwielbianego, hitowego show o miłości "Hotel Paradise All Stars". Widzów ciekawi wszystko, co związane z nietypową edycją z uczestnikami poprzednich sezonów. Nana zorganizowała więc na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi, podczas której opowiedziała o wyprawie do Kolumbii. Jak dużo zdradziła? Koniecznie sprawdźcie!

"Hotel Paradise All Stars": Nana o szczegółach show

Nana to bez wątpienia jedna z ulubionych i najbardziej charakterystycznych postaci programu TVN "Hotel Paradise". Ta jeszcze do niedawna pozostawała w związku z innym uczestnikiem z show, Łukaszem. Jednak po medialnym związku przyszła pora na równie medialne rozstanie. Wówczas nie brakowało wzajemnie wbijanych szpilek. Ostatnio Nana z "Hotelu Paradise" wreszcie zdradziła powody rozstania z Łukaszem. Wówczas wyznała, że ich relacja stała się toksyczna. Obecnie więc każde z nich układa swoje życie na nowo.

W końcu ostatnio okazało się, że Nana wystąpi w programie "Hotel Paradise All Stars". Teraz powiedziała nieco więcej!

Instagram @nanamajos

Odkąd widzowie dowiedzieli się, że powstaje specjalna edycja show, nieustannie zastanawia ich, kto wystąpi w programie. Wiadomo już, że poza Naną na ekranie zobaczymy Basie Pędlowską, Łukasza Książkiewicza i Grzegorza Głuszcza. Ostatnio Klaudia El Dursi zdradziła kulisy "Hotelu Paradise All Stars". Teraz natomiast zrobiła to Nana. Na swoim Instagramie zorganizowała sesje pytań i odpowiedzi. Internauci dopytywali więc, czy uczestnicy mieli na planie dostęp do telefonu:

- Jak to było zorganizowane, że byłaś aktywna na Instagramie, a brałaś udział w "Hotelu Paradise All Stars"? - padło pytanie.

Nana szczerze odpowiedziała:

- Moja managerka wstawiała mi storiesy, Ale już tyle spraw przed Wami ukryłam, że nikt się nie ogarnął. Mam wprawę, umiem robić niespodzianki - wyznała wyraźnie z siebie dumna.

Instagram @nanamajos

Fani "Hotel Paradise" dopytywali także o szczegóły nowej odsłony:

- Ile trwały nagrywki do tej edycji "Hotelu Paradise"?

Nana zdradziła prawdę:

- 2 tygodnie. Super, bo na dwa tygodnie to można jeszcze jakoś ogarnąć z urlopem i w ogóle. Gorzej jak były 2 miesiące. Mi się wydaje, że tak lepiej- odpowiedziała.

Instagram @nanamajos

Kto nie może się już doczekać nietypowej odsłony show w telewizji?

Instagram/Nana Majos