"Hotel Paradise": Nana przywróciła Łukasza do programu. Jednak nie tylko on wrócił 

Rok 2021 przyniósł Nanie i Łukaszowi z "Hotelu Paradise" wiele dobrego - nic więc dziwnego, że para z optymizmem patrzy w przyszłość i na to, co przyniesie im nowy rok. Właśnie w mediach społecznościowych pary pojawiło się ich romantyczne zdjęcie opatrzone pięknym wpisem, w którym nie zabrakło noworocznych życzeń dla fanów, ale także ważnego przekazu. Zobaczcie, jak Nana i Łukasz przywitali Nowy Rok! Zobacz także: "Hotel Paradise": Łukasz i Nana już świętują sylwestra! Łukasz pokazał zabawną wpadkę "Hotel Paradise": Nana i Łukasz pochwalili się romantycznym zdjęciem Choć czwarta edycja "Hotelu Paradise" zakończyła się już kilka tygodni temu, to jednak fani w dalszym ciągu śledzą poczynania uczestników za pośrednictwem mediów społecznościowych. Internauci są najbardziej zainteresowani tym, co dzieje się u Nany i Łukasza, którzy poznali się dzięki programowi i do dziś tworzą szczęśliwą relację . To już ponad 9 miesięcy odkąd ta dwójka jest ze sobą i wygląda na to, że połączyło ich naprawdę wielkie i prawdziwe uczucie. Choć w "Hotelu Paradise" para przeżywała pewne kryzysy , to jednak teraz widać, że ich związek jest szczery i pełen miłości! Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise" chętnie chwalą się nowymi wspólnymi zdjęciami w sieci, dzięki czemu fani na bieżąco wiedzą, co u nich słychać. Tym razem zakochani postanowili podzielić się fotką z okazji Nowego Roku. Nana i Łukasz mają za sobą pierwszego wspólnego Sylwestra , a przed nimi, miejmy nadzieję, jeszcze wiele takich pięknych wspólnych momentów. Para pokazała romantyczne ujęcie z sylwestrowej nocy i przy okazji złożyła noworoczne życzenia swoim fanom. Ponadto Nana i Łukasz zamieścili ważne noworoczne przesłanie, aby doceniać bardziej...