Nana i Łukasz spotkali się w "Hotelu Paradise All Stars". Nie była to miła niespodzianka, ponieważ byli niedługo po zerwaniu, a ich relacje były delikatnie mówiąc "oziębłe". Nana w rozmowie z Party.pl o obecności Łukasza w gwiazdorskim sezonie, powiedziała:

Dramy muszą być.

"Hotel Paradise": Nana o obecności Łukasza w programie

Łukasz i Nana nie pałali do siebie zbyt dużą serdecznością podczas pierwszych odcinków "Hotelu Paradise. All Stars". Ostatecznie to za jej decyzją, ex musiał spakować walizki i wrócić do Polski. Łukasz jednak nie potępił decyzji Nany i uczciwie przyznał, że gdyby decyzja zależała od niego, również kierowałby się swoim własnym komfortem i wysłał ją do domu. Teraz z perspektywy czasu Nana oceniła obecność Łukasza w "Hotelu Paradise. All Stars":

Totalnie ani ja ani Łukasz nie wiedzieliśmy tak naprawdę, że będziemy tam. Ja się totalnie nie spodziewałam.

Dodała jednak, że dopiero do czasie zrozumiała, dlaczego produkcji tam mocno zależało na jej udziale w programie:

Zdziwiłam się, że tam jest ale dramy muszą być i już później zrozumiałam, że dlatego tak naciskali, żebym szła, bo Łukasz będzie.

Jaka była jej pierwsza reakcja? Czego nie pokazały kamery oraz co myśli o innych związkach w "Hotelu Paradise"? Tego dowiecie się z naszego nowego wywiadu z Naną.

