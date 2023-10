Trudno uwierzyć, że to ta sama luksusowa willa, którą doskonale kojarzymy z trzeciej i czwartej edycji "Hotelu Paradise". Eliza i Jay odwiedzili lokalizację, w której nagrywany był "Hotel Paradise" na Zanzibarze i pokazali, jak obecnie wygląda to miejsce. Od momentu, w którym przebywali tam uczestnicy minęło zaledwie dwa lata...

Nie moja edycja, ale wchodząc tam czułam ciary - podsumowała Eliza.

Zobaczcie zdjęcia, jakie opublikowali w sieci.

"Hotel Paradise": Willa na Zanzibarze to dziś ruina

Niedawno Justyna Żak pokazała, jak dziś wygląda willa z "Big Brothera", który miał premierę przed czterema laty. Widzom trudno było uwierzyć, że miejsce, które doskonale kojarzyli z reality show, tak szybko zostało puszczone w zapomnienie. Okazuje się, że podobny los spotkała willa uczestników 'Hotelu Paradise", kręconego na Zanzibarze. Tak jeszcze dwa lata temu wyglądała bajeczna willa "Hotelu Paradise" na Zanzinbarze".

Teraz Eliza i Jay z 5. edycji pokazali, jak obecnie wygląda willa z "Hotelu Paradise" kręconego na Zanzibarze. W tej lokalizacji mieszkali uczestnicy trzeciej i czwartej edycji. Wygląda na to, że niedługo po zakończonych zdjęciach do programu willa nie była już zamieszkiwana.

Dostałam dużo wiadomości od was, że to miejsce podupadło ale musiałam sprawdzić to na własne oczy. Okej, nie spodziewałam się czegoś takiego - zaczęła swoją relację Eliza.

Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" podczas swojej podróży postanowili odwiedzić miejsce, które poniekąd jest także ich historią i chociaż nie uczestniczyli w edycji "Hotelu Paradise" na Zanzibarze a w Panamie, to byli zszokowani tym, co zastali na miejscu:

Nie moja edycja, ale wchodząc tam czułam ciary. Przepiękne miejsce ze smutną niestety historią...

Eliza i Jay z "Hotelu Paradse" zapowiedzieli, że na ich kanale pojawi się odcinek, w którym pokażą więcej kadrów z zaniedbanej willi:

Udało nam się nawet wejść do budynku i skontaktować z właścicielką. Zobaczyliśmy wszystkie pomieszczenia i nagraliśmy dla was odcinek, więc za jakiś czas będziecie mieli możliwość zobaczenia, jak to wygląda teraz ????

Jay z "Hotelu Paradise" opowiedział o swoich emocjach tuż po tym, jak mógł zwiedzić miejsca, w których mieszkali uczestnicy 2. i 3. edycji:

Mimo, że nie byłem i także nie oglądałem żadnej z tych edycji, było czuć coś magicznego. Wyobrażałem sobie, że ludzie tu przeżyli to co ja. Od razu były grube emocje w brzuchu. Coś co raczej tylko uczestnicy będą mogli zrozumieć. Pięknie musiało tutaj być.

Zobaczcie kilka zdjęć z Zanzibaru. Myślicie, że ta willa jeszcze kiedyś ponownie będzie tętnić życiem?

