Produkcja nietypowej odsłony "Hotelu Paradise All Stars" skutecznie trzyma swoich fanów w niepewności, co jakiś czas odsłaniając dobrze znane twarze, które ponownie pojawią się w show. Tym razem jednak zaskoczenie jest naprawdę spore! Wiadomo już, kto zasili męską część ekipy. Poznajcie nowego uczestnika show!

"Hotel Paradise: All Stars": Znany jest kolejny uczestnik

Ostatnie dwa miesiące były bardzo pracowite dla ekipy, która wyjechała aż do Kolumbii, by nakręcić dla widzów kolejne sezony hitowego show. W międzyczasie okazało się, że ta ma prawdziwą niespodziankę dla wiernych fanów - bowiem przed nami nietypowa odsłona programu, w której zobaczymy uczestników, dobrze znanych z poprzednich edycji. Klaudia El Dursi z chęcią zdradzała szczegóły programu "Hotel Paradise All Stars", nie ukrywając, że na antenie będzie się działo! Widzów jednak najbardziej interesował fakt, kogo ponownie będą mieli szansę oglądać na szklanym ekranie.

Szybko okazało się, że w tym gronie znaleźli się Basia Pędlowska i Łukasz Książkiewicz. Ostatnio wyszło na jaw także, że Nana wraca do gry w "Hotel Paradise All Stars". Teraz z kolei Plejada.pl podaje, że obok uwielbianych uczestników zobaczymy także... Grzegorza Głuszcza!

Jak donosi portal "Plejada", w nowej odsłonie "Hotelu Paradise" zobaczymy 25-letniego Grzegorza, który zasłynął w 6. odsłonie miłosnego show. Nie da się ukryć, że na antenie zawsze grał pierwsze skrzypce. Wówczas widzowie uważali, że ma przysłowiowe "parcie na szkło" - w końcu nie bez powodu po show rozwija swoją medialną karierę. Wielu z nich uznało go jednak za wyrachowanego gracza - być może największego w historii programu:

- Podczas swojego pobytu w hotelu zawiązał wiele prawdziwych przyjaźni i niejednokrotnie grał pierwsze skrzypce w ekipie. Niektórzy twierdzili wręcz, że był największym graczem w historii programu.

To prawda. Nie da się jednak ukryć, że uczestnik miał także ogromne serce i chęć poznania prawdziwej miłości. Pewnie dlatego, gdy do gry wkroczyła Magda, szturmem podbiła jego serce. Związek jednak rozpadł się po zakończeniu show. Następnie Grzegorz związał się z inną uczestniczką ze swojej edycji. Natomiast związek Grzegorza i Natalii z 6. edycji "Hotelu Paradise" także nie przetrwał próby czasu. Jak jednak widać, uczestnik nadal się nie poddaje:

- Liczę na dobrą zabawę i kolejną okazję do tego, by poznać kogoś, z kim mógłbym razem iść dalej przez życie - wyznał.

Tego właśnie mu życzymy!