Arwii była na "Farmie" zaledwie kilka dni, ale od razu skradła serca pozostałych uczestników i fanów programu. Niestety, uczestniczka hitu Polsatu nagle, nie tłumacząc, co się stało w środku nocy opuściła "Farmę", co mocno zaskoczyło wszystkich. Arwii dała się poznać jako pracowita i pewna siebie kobieta, ale podczas rozmów z uczestnikami niezbyt często opowiadała o swoim życiu prywatnym. Teraz okazuje się, że ciemnowłosa piękność wzięła ślub humanistyczny.

Arwii z Farmy" powiedziała "tak"

W ostatnich dniach uczestnicy "Farmy" dostarczyli widzom naprawdę sporą dawkę emocji. Chyba wszyscy byli zaskoczeni, gdy do programu weszli Arwii i Erwin. Arwii zrobiła furorę na "Farmie", a internauci zachwycali się urodą uczestniczki. Piękna brunetka w programie mocno wzięła się do pracy i na nic nie narzekała, co spodobało się pozostałym uczestnikom i widzom, którzy wierzyli, że to właśnie ona ma szansę zajść aż do finału. Niestety, Arwii z "Farmy" w środku nocy opuściła program i dopiero po wyjściu zdradziła, co się stało.

Spora część widzów ma nadzieję, że Arwii pojawi się jeszcze na "Farmie", a sama zainteresowana przyznaje, że chętnie by wróciła! Z wizytówki, którą mogli zobaczyć fani programu dowiedzieliśmy się, że Arwii ma 36 lat i jest trychologiem.

Z jednej strony przedsiębiorcza właścicielka kliniki trychologii, z drugiej – amatorska zawodniczka sztuk walki. czytamy na Instagramie.

Okazuje się, że prywatnie Arwii w 2022 roku wzięła ślub! W sieci pojawiło się zdjęcie z uroczystości.

I że Cię nie opuszczę aż do śmierciŚlub Humanistyczny 01.10.2022 napisała Arwii.

Tylko spójrzcie, jak prezentowała się panna młoda i jej ukochany.

Ślub humanistyczny - czym się różni od ślubu kościelnego i cywilnego?

Ślub humanistyczny to uroczystość zaślubin o charakterze świeckim, która skupia się na wartościach i przekonaniach pary młodej, zamiast na obrzędach religijnych. Jest to alternatywa dla tradycyjnych ceremonii kościelnych lub cywilnych, szczególnie popularna wśród osób, które chcą nadać swojej ceremonii osobisty i unikalny charakter. Ślub humanistyczny można zorganizować w dowolnym miejscu – na plaży, w lesie, w ogrodzie, czy nawet w prywatnym domu. W Polsce ślub humanistyczny nie ma charakteru prawnego. Para, która chce, aby ich związek był oficjalnie uznany, musi dodatkowo zawrzeć ślub cywilny.

