Program "Farma" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów Polsatu. Nic więc dziwnego, że stacja zdecydowała się na realizację już 4. sezonu reality show, który wystartował na początku stycznia br. Uczestnicy "Farmy" przenoszą się do życia sprzed wieków, rezygnując z nowoczesnych udogodnień takich jak telefony, elektryczność czy bieżąca woda. Przez sześć tygodni mieszkają w odosobnionym gospodarstwie, gdzie muszą samodzielnie dbać o uprawy, zwierzęta oraz codzienne obowiązki domowe.

Każdego tygodnia wybierany jest "Farmer Tygodnia", który pełni rolę lidera grupy, odpowiadając za organizację pracy i porządku na farmie. Na koniec tygodnia odbywa się pojedynek, w którym jeden z uczestników odpada z programu. Zwycięzca całego show otrzymuje tytuł "Superfarmera" oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 złotych.

Czy w tej edycji zwycięzcą okaże się 19-letni Jasiek? O tym przekonamy się wkrótce, a tymczasem spoglądając na jego instagramowy profil dowiedzieliśmy się, że młody góral jest szczęśliwie zakochany i niedawno zaręczył się ze swoją partnerką. Jego ukochana to prawdziwa piękność.

Kim jest Jasiek z programu "Farma"?

Jasiek to 19-letni uczestnik 4. edycji programu "Farma", który dołączył do rywalizacji wraz ze swoim ojcem, Bronisławem "Bandim". Pochodzą z góralskiej rodziny spod Babiej Góry, gdzie prowadzą gospodarstwo agroturystyczne. Jasiek uczy się stolarstwa pod okiem ojca i pomaga w opiece nad zwierzętami w gospodarstwie. Jest również strażakiem ochotnikiem, co świadczy o jego odpowiedzialności i zaangażowaniu społecznym.

Mimo młodego wieku cechuje go pewność siebie, pracowitość i chęć podejmowania nowych wyzwań. Nie toleruje bierności u innych i lubi stawiać na swoim. Jego góralskie pochodzenie oraz doświadczenie w pracy na roli i ze zwierzętami czynią go wartościowym uczestnikiem programu.

W najbliższym odcinku programu Jasiek stanie do pojedynku z Danusią. Ten, kto wygra, pozostanie na "Farmie", a przegrany opuści reality show. Znając jednak zacięcie i determinację 19-latka, z pewnością łatwo nie odda wygranej.

Jasiek z "Farmy" jest zaręczony

Jasiek z "Farmy" prowadzi też profil na Instagramie o nazwie @jansmolinski165. W tym miejscu chętnie chwali się fotkami i nagraniami ze swojego życia, dlatego nic dziwnego, że tak pięknym wydarzeniem, jak zaręczyny, również pochwalił się w sieci. Jak się okazało, 19-latek oświadczył się swojej ukochanej w październiku 2024 roku podczas romantycznych wakacji.

Wczoraj piłem drinka z dziewczyną, a dzisiaj już ze swoją narzeczoną - obwieścił szczęśliwy Jasiek

Pod wspomnianym postem pojawiło się mnóstwo gratulacji od internautów. Tylko spójrzcie, jaką piękną parę tworzą Jasiek z "Farmy" i jego partnerka. Ukochana młodego górala to prawdziwa piękność.

