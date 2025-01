"Farma" to niekwestionowany hit Polsatu, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Nic zatem dziwnego, że fani z niecierpliwością czekają na każdy kolejny odcinek formatu, a także śledzą losy jego uczestników. Nie inaczej jest w przypadku tej edycji, w której największe emocje wzbudziła jedna z uczestniczek - Arwii, która niespodziewanie opuściła show. Choć wyjaśniła motywy swojej decyzji, widzowie nie ukrywali rozczarowania. Teraz Arwii zdecydowała się na publikację nietypowego wpisu! Co przekazała?

Arwii z "Farmy" udostępniła zaskakujący wpis nt. rozstania

Choć wiosenne ramówki telewizyjne jeszcze przed nami, fani "Farmy" już od początku stycznia mogą oglądać swoje ulubione show na antenie Polsatu. Czwarta edycja obfituje w emocje, a największe zdziwienie widzów wywołał fakt, że jedna z farmerek, Arwii, zdecydowała się opuścić program. Swoją decyzję uzasadniła kwestiami prywatnymi i rodzinnymi, ale zawiedzeni fani licznie komentowali taki obrót spraw. Teraz Arwii opublikowała wpis, którego się nikt nie spodziewał! Na zdjęciu widnieje razem z mężem, jednak uczestniczka pisze o ... rozstaniu. O co chodzi? Na szczęście widzowie mogą być spokojni.

Jak można dowiedzieć się z mediów społecznościowych, w 2022 roku Arwii powiedziała "tak" i poślubiła swojego obecnego męża, a cała ceremonia miała nietypowy charakter, bo odbyła się w duchu humanistycznym. Wygląda na to, że jej związek nadal jest źródłem satysfakcji i radości, a także... wybuchowych emocji:

To była dość wybuchowa para ale kochali się do szaleństwa. Spokojnie można stwierdzić, że mogliby się nawzajem pozabijać ale na pewno nie rozstać... - napisała uczestniczka ''Farmy''.

Pod wpisem uczestniczki "Farmy" pojawiło się kilka pozytywnych komentarzy, a internauci podkreślali, że Arwii wraz z mężem bardzo do siebie pasują:

Ślicznie wyglądasz kochana z mężem, super fotka

Wygląda na to, że choć słowa o rozstaniu mogły zaniepokoić fanów "Farmy", między Arwii a jej ukochanym wszystko jest w porządku - i oby tak zostało!

Dlaczego Arwii opuściła "Farmę"?

Arwii, uczestniczka czwartej edycji programu "Farma", niespodziewanie opuściła show w środku nocy, nie żegnając się z pozostałymi uczestnikami. Jej nagłe odejście wywołało zaskoczenie zarówno wśród uczestników, jak i widzów. Wkrótce po tym zdarzeniu Arwii wyjaśniła powody swojej decyzji na Instagramie. Podkreśliła, że otrzymała nagłą wiadomość dotyczącą poważnych spraw rodzinnych, co zmusiło ją do natychmiastowego opuszczenia programu. Zaznaczyła również, że nie była i nie jest w ciąży, co było przedmiotem spekulacji wśród internautów.

Arwii nie ujawniła szczegółów sytuacji, powołując się na prywatność swoich bliskich. Wyraziła jednak żal z powodu konieczności rezygnacji z udziału w "Farmie", podkreślając, że decyzja ta była dla niej bardzo trudna:

Wydarzyła się pewna rzecz w moim prywatnym życiu, w mojej najbliższej rodzinie. Nie mogę Wam powiedzieć dokładnie, co to jest, bo to dotyczy moich najbliższych osób i oni chcą zostać anonimowi. (…) Niestety musiałam wybrać, co będzie ważniejsze dla mnie i w tym momencie musiałam kierować się sercem, uwierzcie mi moja głowa płakała i chciała zostać w ‘Farmie’, ale serce kazało wyjść i unieść ten wielki ciężar, który na mnie spadł - przekazała Arwii.

4. sezon "Farmy" z wysokimi wynikami oglądalności

„Farma” to jeden z najnowszych hitów w ramówce Polsatu, który szturmem podbił serca polskich widzów. Program, który jest adaptacją popularnego formatu reality show, zabiera uczestników do wiejskiej scenerii, gdzie muszą zmierzyć się z codziennymi wyzwaniami życia na farmie. Bez dostępu do nowoczesnych wygód i technologii, uczestnicy muszą współpracować, wykazać się zaradnością, a także radzić sobie z trudnościami życia na łonie natury. Wszystko to pod czujnym okiem kamer, które rejestrują zarówno ich sukcesy, jak i konflikty.

Od premiery, która miała miejsce 6 stycznia 2025 roku, „Farma” cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Program szybko zdobył popularność, stając się jednym z najchętniej oglądanych reality show w Polsce. Według danych oglądalności, „Farma” przyciąga średnio ponad 1,1 miliona widzów tygodniowo, a jej udział w rynku wynosi imponujące 8,8%. Jeszcze bardziej imponujące są wyniki w grupie wiekowej 16–59 lat, gdzie program osiąga 11,3% udziału. To znaczący sukces dla Polsatu, który dzięki temu formatowi utrzymuje pozycję lidera w swoim paśmie emisyjnym.

