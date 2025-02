Kolejny odcinek "Farmy" już za nami. Tym razem widzowie mogli zobaczyć wyczekiwany pojedynek Danki z Ananasem. Wszyscy doskonale wiedzieli, że przegrany będzie musiał pożegnać się z programem. Emocje sięgały zenitu, ale już wiadomo, że to Danka pokonała swojego rywala. Fani "Farmy" od razu ruszyli z komentarzami.

Danka wygrała z Ananasem na "Farmie"

Jeszcze kilka dni temu Michał i Ananas stworzyli sojusz z Bandim i Surferem. Byli wówczas pewni, że dzięki połączeniu sił z kolegami z "Farmy" mają szansę bez najmniejszego problemu dotrwać do wielkiego finału. Panowie planowali, kogo chcą się pozbyć w pierwszej kolejności i tak wybór padł na Dankę, która musiała później wskazać, z kim stanie do pojedynku. Michał i Ananas namawiali Dankę, żeby wskazała Kaję - uczestniczkę, która jest jej najbliższa w programie. Ostatecznie Danka z "Farmy" utarła nosa Michałowi i Ananasowi, po czym gorzko ich podsumowała wybierając Ananasa na swojego przeciwnika.

Dziś widzowie "Farmy" byli świadkami pojedynku, który ostatecznie wygrała Danka! Uczestnicy musieli przy pomocy specjalnej procy "wystrzelić" warzywa do wyznaczonego ogródka. Kto miał najwięcej trafień w pole wygrywał. I chociaż początkowo wydawało się, że to Ananas ma większe szansę na zwycięstwo to Danka znalazła w sobie siłę i pokonała swojego rywala. Danka nie ukrywała, że wygrała dla swoich synów, którzy są dla niej najważniejsi.

Dzieci są największą motywacją życiową i każdemu życzę takiej motywacji. One mnie zawsze podnosiły z wszystkiego, dla nich jestem jak Feniks z popiołu. Pamiętam zawsze o synach i zawsze na końcu konkurencji, na mecie widzę synów i muszę do nich szybko biec mówiła Danka i nagle zalała się łzami.

Internauci zachwyceni Danką z "Farmy"

Patrząc na komentarze fanów wygląda na to, że zdecydowana większość kibicowała Dance. Internauci mieli nadzieję, że uczestniczka pokaże swoją siłę i utrze nosa Michałowi i Ananasowi. Tak też się stało i już wiadomo, że Danka będzie w tygodniu finałowym. Tuż po emisji najnowszego odcinka "Farmy" w komentarzach zawrzało. Fani cieszą się z sukcesu Danki i cały czas mocno jej kibicują.

DANKA WYGRASZ TO! BRAWO

Danka jesteś niepokonana utarłaś nosa tym wszystkim fałszywcom

Danka jesteś najlepsza! Płakałam razem z Tobą! komentują fani.

Po tym, jak Ananas przegrał pojedynek i musiał opuścić program swojej złości i smutku nie ukrywali Wiola i Michał, którzy teraz mają pretensje do Danki. Fani "Farmy" gorzko podsumowali ich zachowanie.

Wiolki i Michała to się słuchać już nie da, tego jadu!

Wioletta i Michał do domu czytamy w komentarzach.

Kiedy finał 4. edycji "Farmy"?

Choć fanom "Farmy" z pewnością trudno się z tym pogodzić, to wielki finał programu zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Czwarta edycja programu ruszyła dokładnie 6 stycznia, a teraz po kilku tygodniach uczestnicy i widzowie szykują się do ostatniego odcinka. Wiadomo już, że wielki finał "Farmy" odbędzie się 28 lutego, a w odcinku na żywo o tym, kto wygra program zdecydują widzowie poprzez głosowanie sms. Kto trafi do finału i kto zgarnie główną nagrodę? Odpowiedzi na te pytania poznamy z kolejnych odcinków "Farmy".

Trzymacie kciuki z Dankę i chcielibyście żeby to ona znalazła się w wielkim finale?

