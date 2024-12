Program "Farma" szybko podbił serca widzów, więc nic dziwnego, że produkcja podjęła decyzję o kontynuowaniu formatu i już 6 stycznia 2025 roku fani zobaczą nowe odcinki programu. Powoli poznajemy nowych bohaterów show i właśnie stacja Polsat ogłosiła kolejną uczestniczkę. Widzowie "Farmy" są zachwyceni, że właśnie ona pojawi się w tym programie. Wielu z nich zna ją już dzięki jej działalności w sieci!

Reklama

Oto kolejna uczestniczka "Farmy". Kim jest Wioletta Radzanowska?

"Farma" to hitowe show Polsatu, które co edycję przyciąga przed telewizory tłumy widzów. Program polega na tym, że jego uczestnicy, przyzwyczajeni do życia w nowoczesnym świecie, trafiają na wiejskie gospodarstwo i mierzą się z zupełnie nowymi dla nich wyzwaniami. Choć zadania nie należą do najłatwiejszych, to jednak jest o co walczyć, bo stawka jest naprawdę wysoka! Zwycięzca otrzymuje bowiem nie tylko tytuł "Super Farmera", ale także nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych. Prowadzącymi "Farmy" są zaś uwielbiane polskie prezenterki: Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska oraz nowa współprowadząca, Milena Krawczyńska.

Przypomnijmy, że trzecią edycję "Farmy" wygrała Angelika, a kto teraz sięgnie po zwycięstwo? Tego dowiemy się dopiero za kilka tygodni, a tymczasem fani programu uważnie śledzą media społecznościowe programu, by dowiedzieć się, kto tym razem będzie walczył o tytuł "Super Farmera". Jak się właśnie okazało, w tym gronie znalazła się popularna w sieci Wioletta Radzanowska!

Wiola to sportowa dziewczyna. Uwielbia góry i morsowanie. Jest również trenerką personalną oraz startowała w zawodach bikini fitness. Zwraca na siebie uwagę urodą i charyzmą. Jest nieprzeciętna i wie, że to jej mocna strona. Prężnie prowadzi social media, dlatego pobyt bez telefonu może okazać się dla niej trudny. Lubi, gdy w jej życiu się dużo dzieje. Zadania sprawnościowe jej nie zrażają, bo kocha rywalizację i otwarcie mówi, że nie umie przegrywać.Jesteście ciekawi, z jakimi jeszcze trudnościami będzie musiała zmierzyć się na Farmie? - czytamy w opisie opublikowanym przez produkcję

Wioletta Radzanowska już od lat prężnie działa na Instagramie, gdzie obserwuje ją blisko 100 tys. internautów. Wielu fanów zatem dobrze już ją zna i nie ukrywa, że będzie mocno kibicować Wioli podczas jej udziału w "Farmie".

Nie mogę się już doczekać

No to jestem w szoku. Brawo Wiola! Kibicuję

Ale mega

Wow gratulacje

Już się nie mogę doczekać tej edycji - piszą zachwyceni fani

Będziecie oglądać nowy sezon "Farmy"?

Reklama

Zobacz także: Zwyciężczyni "Farmy" urodziła i pokazała pierwsze zdjęcie dziecka. "Najpiękniejszy widok"