Im bliżej finału 4. edycji "Farmy", tym silniejsze są napięcia między uczestnikami i - co za tym idzie - również emocje wśród widzów. W piątkowy wieczór stanie się jasne, kto dostanie się do tygodnia finałowego. Choć Michał i Danka nie uczestniczyli w pojedynku, to właśnie między tą dwójką wywiązała się ostra wymiana zdań. Opinie widzów są jednoznaczne. Co tam się wydarzyło?

Reklama

Drama między Danką i Michałem na "Farmie"

W programie "Farma", emitowanym przez Polsat, nie brakuje emocji. W ostatnim odcinku czwartej edycji show doszło do ostrego spięcia między uczestnikami – Danutą i Michałem. Konflikt narastał od dłuższego czasu, a ich relacja była napięta. W pewnym momencie Danka postanowiła ostro skrytykować Michała, rzucając w jego stronę kontrowersyjne słowa:

Danka do Michała mówi niech ci jaja urosną, bo jesteś Ci*cia - usłyszeli widzowie ''Farmy''.

Michał z kolei stwierdził, że chciał pozostać neutralny, ale w obliczu takiego obrotu spraw było to dla niego niemożliwe:

Założyłem sobie, że będę neutralny w tych ostatnich tygodniach, nie będę wchodził w konflikty, nie będę się awanturował, no ale się nie da - podsumował Michał.

Wypowiedź Danki wywołała spore poruszenie zarówno wśród uczestników, jak i widzów programu. Niektórzy uznali jej słowa za przesadzone, inni bronili Danki, twierdząc, że powiedziała to w chwili silnych emocji. Na tym jednak nie koniec! Michał miał pretensje do Danki po pojedynku Kai, Bandiego i Wioli, że ta "mówi każdemu to, co chce usłyszeć". Myślicie, że odpowiedź Danki była adekwatna?

Facebook @farmapolsat

Zobacz także: Kto wygra "Farmę 4"? Fani przewidują, kto będzie w finale

Fani o aferze na "Farmie". Dostało się Michałowi, Wiola jedzie do domu

Po emisji odcinka w mediach społecznościowych zawrzało. Widzowie podzielili się na dwa obozy – jedni ostro skrytykowali Dankę za jej wypowiedź, uznając ją za niepotrzebną i obraźliwą, drudzy natomiast twierdzili, że Michał swoim zachowaniem sprowokował taką reakcję:

Michał nie lubi obłudy, a najbardziej obłudny jest on

Michał poucza Dankę o byciu fałszywym?!?!

Nie lubię Danki, ale teraz co Michał odwalił to przesada

Tymczasem tydzień finałowy na "Farmie" zbliża się wielkimi krokami. W wyniku ostatniego pojedynku okazało się, że to Wiola opuściła "Farmę". Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej z show Polsatu odpadł "Ananas", który nie krył żalu. Żałujecie?

Danka z "Farmy" przechytrzyła Michała i Ananasa

Danuta Gołębiewska, wcześniej postrzegana jako "czarna owca" show, zaskoczyła wszystkich swoją odważną decyzją. Wbrew oczekiwaniom, nominowała do pojedynku Łukasza "Ananasa", który ostatecznie odpadł z show, co wywołało poruszenie wśród uczestników i widzów. Jej strategiczny ruch zyskał uznanie fanów, którzy zaczęli dostrzegać w niej potencjalną zwyciężczynię programu. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze chwalące jej determinację i spryt. Finał "Farmy" zbliża się wielkimi krokami, a Danuta stała się jedną z głównych faworytek do tytułu Super Farmera i nagrody głównej!

Reklama

Zobacz także: "Farma": Fani miażdżą Ananasa. "Pogrążył się jeszcze bardziej"