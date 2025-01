Kilka tygodni temu wystartowała najnowsza, czwarta już edycja "Farmy". Uczestnicy muszą poradzić sobie z obowiązkami, jakie czekają na wsi i na gospodarstwie. Program Polsatu w najnowszym sezonie prowadzą siostry Milena i Ilona Krawczyńskie, a Marcelina Zawadzka, która w czasie nagrań była jeszcze w ciąży, tylko sporadycznie pojawia się w reality-show. Program przynosi widzom sporo emocji, ale to, co wydarzyło się ostatnio wywołało chyba najwięcej pytań i komentarzy. Odejście Arwii, która zniknęła bez pożegnania mocno zaskoczyło wszystkich. Arwii zdradziła, co się stało, a jej słowa wywołały poruszenie w sieci.

Arwii w środku nocy zniknęła z "Farmy"

Chyba jeszcze wejście żadnego uczestnika nie wywołało tyle emocji, ile wejście Arwii do programu Polsatu. Arwii zrobiła furorę na "Farmie", a internauci zachwycali się urodą pięknej brunetki. Uczestniczka dała się poznać jako wesoła i pracowita uczestniczka, a pozostali "farmerzy" od razu ją polubili. Niestety, przygoda Arwii w programie nie trwała zbyt długo. W czwartkowy wieczór widzowie zobaczyli, jak nowa uczestniczka w środku nocy zabiera swoje rzeczy i odchodzi z programu. Większość uczestników dopiero o poranku dowiedziała się, że nie ma już z nimi Arwii - nawet prowadzące w rozmowie ze wszystkimi przyznały, że decyzja kobiety była również dla nich wielkim zaskoczeniem. Odejście Arwii wywołało smutek wśród uczestników, a niektórzy nie wytrzymali i polały się łzy.

Fani "Farmy" komentują decyzję Arwii o odejściu z programu

Po zakończeni emisji odcinka, w którym widzowie zobaczyli zaskakujące sceny z Arwii, była już uczestniczka postanowiła wytłumaczyć powody swojej decyzji. Arwii z "Farmy" zdradziła, co się stało i dlaczego musiała opuścić program Polsatu. Odejście uczestniczki i jej późniejsze wyznanie wywołały poruszenie wśród fanów produkcji. Pod relacją, w której tłumaczyła się Arwii pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci nie ukrywają, że jest im przykro, że uczestniczka odeszła z programu, ale cały czas mocno ją wspierają.

Są rzeczy ważne i ważniejsze, dobrze zrobiłaś, jak mus to mus i nie trzeba się tłumaczyć

Szkoda, bo miałaś szanse zajść na prawdę daleko, oby już wszystko było u Ciebie ok

Arwii wróci w kolejnej edycji "Farmy"? Była uczestniczka komentuje

Odejście Arwii z "Farmy" zasmuciło wielu fanów programu. Wygląda na to, że w zaledwie kilka dni piękna uczestniczka skradła serca widzów, którzy teraz chcieliby, żeby Arwii pojawiła się w kolejnej edycji "Farmy"!

Mam nadzieję, że istnieje taka możliwość, by Arwii pojawiła się w obsadzie piątej edycji, gdyż nie mogła sprawdzić się w walce o Złote Widły z niezależnych od Niej powodów

Czy tak się stanie i Arwii wróci jeszcze na "Farmę"? Była uczestniczka przyznała, że gdyby tylko miała taką możliwość to chciałaby jeszcze pojawić się w programie.

ojj gdyby to tylko było możliwe już bym się pakowała napisała Arwii.

A Wy chcielibyście, żeby Arwii pojawiła się w kolejnej edycji "Farmy"?

