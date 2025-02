Co za zaskoczenie! I to tuż przed finałem 4. edycji "Farmy". Wygląda na to, że powstaną nowe sojusze, a Michał nadal myśli, że to on rozdaje karty. Tymczasem po raz kolejny to Danka namiesza w programie, a Ananas jest coraz pewniejszy finału i bez ogródek mówi "Farma należy do nas". Tymczasem internauci zwracają uwagę na coś jeszcze i sugerują, że produkcja mogła ujawnić finałową trójkę 4. edycji "Farmy"!

Nowy sojusz na "Farmie"?

Czwarta edycja programu "Farma" wzbudza liczne kontrowersje zarówno wśród uczestników, jak i widzów. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci tej edycji jest Danuta Gołębiewska. Już od momentu dołączenia do programu wzbudza skrajne emocje. Jej deklaracja o niechęci do ciężkiej pracy oraz częste konflikty z innymi uczestnikami, takimi jak Janek czy Wiola, wywołały falę krytyki.

Widzowie zauważają, że czwarta edycja "Farmy" różni się od poprzednich. Podczas gdy wcześniejsze sezony skupiały się na trudnych zadaniach związanych z życiem na farmie, obecna edycja zdaje się kłaść większy nacisk na konflikty, intrygi i plotki między uczestnikami. Właśnie pojawiło się nowe zdjęcie trójki uczestników, które rozpoczęło falę spekulacji na temat nowych sojuszy na "Farmie" i finalistów 4. edycji. Czyżby produkcja zdradziła za dużo? Jak wiadomo, do tej pory Danka nie była chętna do rozmów z Bandim i Serferem, a tu nagle ich wspólne zdjęcie. Internauci już sugerują czego może dotyczyć ten kadr:

Ale szalone trio, finaliści? dopytuje jeden z internautów.

Może o tym jak wyeliminować Michała i Ananasa?

Będzie nowy sojusz by innych wysłać do domu Góral dobrze to przemyślał

Wciągają Danusie w swoje chore gierki, proponując 'Sojusz'

Danka znów namiesza na "Farmie"

Wiele wskazuje na to, że Danka mimo kontrowersji ma naprawdę mocną pozycję na "Farmie" i powoli wygląda na to, jakby to właśnie ona miała rozdawać karty. Być może zdecyduje się na sojusz z Bandim, bo Michał pokazał, że nie do końca można mu ufać jako sojusznikowi, szczególnie po tym, jak potraktował, chociażby Erwina czy wybierając Kaję do pojedynku.

Danka rozdaje karty

Rozmyślają kogo nominować

Co się wydarzy przed finałem 4. edycji "Farmy"?

Do wielkiego finału zostały już tylko dwa tygodnie i rywalizacja na "Farmie" jest coraz bardziej widoczna. Widać też, że niektórzy uczestnicy nie mają skrupułów i zrobią wszystko, aby zostać w programie jak najdłużej. Chodzi oczywiście o Michała i Ananasa, którzy po wyeliminowaniu Erwina stali się bardzo pewni siebie i teraz planują pozbycie się dziewczyn. Chodzi też o Wiolę? Do niedawna wydawało się, że to właśnie ona z Michałem dogadują się najlepiej, ale to już przeszłość.

Ta gra dopiero się zacznie. Udało nam się wyeliminować Erwina, teraz trzeba pozbyć się dziewczyn. Farma należy do nas podkreślają Ananas i Michał

Sądzicie, że Michał ma szansę na głosy widzów nawet jeśli dostałby się do wielkiego finału?

