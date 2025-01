Program "Farma" jest prawdziwym hitem i z edycji na edycję cieszy się coraz większą popularnością. W najnowszym sezonie uczestnicy bardzo szybko podzielili się na dwa obozy i rywalizacja jest widoczna już od samego początku. Jedną z uczestniczek, które są nastawione na zwycięstwo, jest Danuta. Łowiczanka, która od wielu lat mieszka w Warszawie wzbudza niemałe kontrowersje nie tylko swoim zachowaniem, ale i stylizacjami. Danusia mocno eksponuje swoje kobiece kształty, a pozostali uczestnicy mówią wprost, że jest bardzo atrakcyjną kobietą. A jak wyglądała w przeszłości? Te zdjęcia mogą Was zaskoczyć!

Danuta z "Farmy" ma za sobą ogromną metamorfozę

„Farma” to program typu reality show emitowany na antenie telewizji Polsat od 2022 roku. Widzowie mogą zobaczyć, jak uczestnicy przyzwyczajeni do wygód współczesnego życia, przenoszą się na gospodarstwo rolne, gdzie muszą funkcjonować w warunkach sprzed 100 lat. Bez dostępu do prądu, bieżącej wody i internetu, wykonują codzienne prace rolnicze, opiekują się zwierzętami oraz realizują różnorodne zadania. Celem jest zdobycie tytułu Super Farmera oraz nagrody w wysokości 100 tysięcy złotych.

Jedną z uczestniczek 4. edycji "Farmy" jest Danuta, która w programie wzbudza ogromne emocje nie tylko wśród widzów, ale też wśród samych uczestników. Dziennikarka motoryzacyjna z Warszawy ma za sobą spektakularną metamorfozę i na jej dawnych zdjęciach aż trudno ją rozpoznać. W 2019 roku Danka z "Farmy" opublikowała dwa zdjęcia i napisała, że dzieli je wiele lat, a zmiana jest widoczna już na pierwszy rzut oka. Metamorfoza jest tak duża, że wygląda na to, jakby na obu zdjęciach były zupełnie inne osoby. Rozpoznałyście Danutę?

Instagram @danuta_golebiewska

Kim jest Danuta z "Farmy"?

Danuta do 4. edycji "Farmy" weszła razem z Kają i od razu zwróciła uwagę pozostałych uczestników. Radosna, pełna energii i bezpośrednia nie obawia się wprowadzania zmian, broni swojego zdania i nie ukrywa, że jest zdeterminowana, aby wygrać. Zawodowo Dana - jak sama o sobie mówi - jest związana z motoryzacją i w mediach społecznościowych jest znana jako Roxy. Prywatnie Danuta jest mamą dwóch synów, niemal już pełnoletnich, bo mają 16 i 17 lat. Aktualnie mieszkają w Warszawie, ale pochodzą z Łowicza.

Ta dumna Łowiczanka, nieustannie pielęgnuje bogatą tradycję folkloru i kultury polskiej. Ma wrażliwość Calineczki, zaradność Wonder Woman i aparycję Blair Waldorf. Jej największą pasją jest motoryzacja i w niej realizuje się zawodowo. Prowadzi konta w social media skierowane do kobiet w branży motoryzacyjnej. Na co dzień pracuje w męskim środowisku, w którym doskonale się odnajduje, jednak nie zapomina o swojej kobiecości i umiejętnie ją wykorzystuje. Nie w głowie jej feministyczne idee i chętnie korzysta z pomocy mężczyzn. czytamy w oficjalnym opisie Danuty.

Instagram @danuta_golebiewska

Danuta wzbudza ogromne emocje na "Farmie"

Danuta doskonale odnalazła się na "Farmie" i miała już okazję zostać "Farmerem Tygodnia", a swoje zarządzanie oceniła na czwórkę z plusem. Uczestniczka nie boi się wprowadzać zmian w programie i konfrontacji z innymi uczestnikami. Szczególną sympatią Dana obdarzyła Michała, przystojnego 35-latka, z którym nawet wzięła "ślub" w programie. Niestety pojawienie się nowej uczestniczki Arwii rzuciło cień na ich relację, a na drodze stoi im również Wiola. A jak internauci oceniają poczynania Danusi w "Farmie"? Głosy na ten temat są mocno podzielone:

Danusia jest najlepsza. OJ DANA DANA

Danusia jest po prostu piękna. Jest tak piękna i jej energia powala wszystko. Danusia wprowadza na farmie po prostu coś pięknego.

Oj Dana oj Dana odpuść Michała, ślub nie formalny tylko dla zabawy, a ty żeś wzięła na poważnie że ja nie mogę w to uwierzyć

Ona chyba pomyliła 'Hotel Paradise' z 'Farmą'

Oglądacie 4. edycję "Farmy"?

Instagram @danuta_golebiewska