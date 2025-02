Danka niewątpliwie zostanie jedną z najbardziej zapamiętanych uczestniczek "Farmy" ale czy ją wygra? Póki co udaje się prześlizgiwać z tygodnia na tydzień i zostawiać konkurencję w tyle. Jednak czyżby jedna z uczestniczek własnie się wygadała na temat przyszłości Danki na "Farmie"? Fani od razu to wyłapali.

Po tym, jak Patrycja przegrała pojedynek z Danką, okazało się, że w konsekwencji będzie miała pożegnać się z programem "Farma". Patrycja popłakała się podczas transmisji na żywo, kiedy odpowiada na pytania zaciekawionych fanów. Kiedy zaczęła mówić o Dance, fani zwrócili uwagę, na to, jak zaczęła się tłumaczyć. Czyżby zdradziła za dużo i niechcący wygadała się, że Danka znajdzie się w finale "Farmy"? Patrycja powiedziała:

Ja wychodząc z programu życzyłam jej powodzenia, ona bardzo chciała dojść do tego finału i... Chce dojść do finału, chce być w finale, ja to widziałam już tam będąc. Więc ja jej życzyłam powodzenia, żeby do tego finału doszła. A czy doszła? Oglądajcie, życzcie jej powodzenia, niech dojdzie do finału dziewczyna, tak bardzo tego chce i ja to widziałam. Niech robi wszystko, żeby zostać jak najdłużej na tej Farmie

- plątała się Patrycja.