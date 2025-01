Do wielkiego finału "Farmy" jeszcze pozostało trochę czasu, a na uczestników czeka sporo wyzwań. Dla stałych bywalców okazują się też nimi momenty, w których dołączają nowi uczestnicy. Do gry właśnie weszli Erwin, który został Farmerem Tygodnia i Arwii, której obecność zrobiła furorę nie tylko na "Farmie" ale również w sieci.

Nowa farmerka Arwii ma 36 lat i jest z zawodu trychologiem. Co jeszcze o niej wiemy?