To już koniec przygody Arwii w 4. edycji programu "Farma"! Kobieta błyskawicznie została okrzyknięta najpiękniejszą uczestniczką w historii programu, ale była w nim zaledwie kilka dni i nawet nie zdążyła dobrze poznać pozostałych uczestników. Erwin, kiedy odkrył, że Arwii w nocy opuściła program, był mocno zaniepokojony i podejrzewał, że musiało wydarzyć się coś poważnego. Teraz Arwii zabrała głos!

Czwarty sezon programu „Farma” zadebiutował 6 stycznia 2025 roku na antenie Polsatu. Program emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:10. W tej edycji uczestnicy ponownie mierzą się z wyzwaniami życia na wsi, rywalizując o tytuł Super Farmera i nagrodę pieniężną. Czwarty sezon wprowadza nowe zasady, które zaskakują uczestników i wpływają na przebieg rywalizacji. Zmiany w regułach gry wpływają na strategie i relacje między uczestnikami, a emocje stale narastają i nie brakuje konfliktów. Okazuje się, że niektórzy uczestnicy wprost okazują swój brak sympatii innym, a kontrowersje nieustannie wzbudzają Patrycja i Danuta.

Teraz okazuje się, że w programie doszło do zaskakującej sytuacji i nowa uczestniczka Arwii po zaledwie kilku dniach pod osłoną nocy zabrała swój worek i opuściła "Farmę". Pozostali uczestnicy dopiero rano zorientowali się, że jej nie ma. Widzowie byli zaskoczeni, że Arwii nie pożegnała się i spekulowali, że musiało się wydarzyć coś poważnego. Uczestniczka zabrała głos i powiedziała otwarcie:

Arwii nie zdążyła się zadomowić na "Farmie" na dobre, ale zdobyła już sympatię, a Michał nie ukrywał, że cieszy się z jej obecności, choć Danuta nie była zachwycona jego wyznaniem, w końcu niedawno odbył się ich "ślub". Po odcinku, w którym widzowie zobaczyli wyjście Arwii z programu, była uczestniczka zabrała głos i przyznała, że nie chodzi o ciążę, co spekulowali internauci w komentarzach. Okazuje się, że powodem opuszczenia "Farmy" przez Arwii była poważna sprawa rodzinna.

Na pewno nie byłam w ciąży, nie jestem w ciąży. Czasami zdarzają się takie rzeczy i te osoby, które pisały, że to sprawy rodzinne, no niestety bingo moi drodzy. Tak macie rację, niestety macie rację.

Na pewno nie byłam w ciąży, nie jestem w ciąży. Czasami zdarzają się takie rzeczy i te osoby, które pisały, że to sprawy rodzinne, no niestety bingo moi drodzy. Tak macie rację, niestety macie rację.

Uczestniczka przyznała, że zanim weszła do programu jej życie było poukładane, ale niestety spadła na nią wiadomość, która ścięła ją z nóg:

Czasami bywa tak, że jak mamy idealnie poukładane życie biznesowe, zawodowe, prywatne, wchodzimy do ‘Farmy’ i mamy bardzo dużo energii i siły. Ja byłam na to przygotowana, dlatego też widzieliście na tych pierwszych filmikach, że Arwii mocno rusza do roboty i niczego się nie boi. To czasami bywa taki moment, że dosłownie podcina nam nogi i tak się zdarzyło.

przyznała otwarcie uczestniczka.