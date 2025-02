W 22. odcinku programu "Farma" Danuta ponownie udowodniła, że nie boi się mówić, co myśli. Już na porannej rozgrzewce jako jedyna zabrała głos, domagając się jasnego podziału obowiązków. Podkreśliła, że jeśli otrzyma konkretne zadania, wykona je perfekcyjnie.

"Farma": Danuta stawia na szczerość w 22. odcinku

22. odcinek show "Farma" wzbudził wiele emocji zarówno wśród uczestników, jak i widzów. W centrum krytyki znalazła się Danuta. Podczas śniadania głośno skrytykowała stan łazienki, określając go jako "syf, kiła i mogiła". Jednocześnie postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i samodzielnie posprzątać to miejsce. Mimo bólu ręki zgłosiła się do noszenia wody z rzeki, a w zadaniu tym miała jej pomagać Kaja. Danuta zachęcała ją do niezależności, radząc, by nie pozwalała innym narzucać sobie obowiązków.

Jej pomysł na przenoszenie wiader na tyczce okazał się jednak nieskuteczny, dlatego szybko wróciła do gospodarstwa na odpoczynek. Wtedy to skomentowała działania Patrycji i Żanety, ironicznie nazywając je "nierobami z plaży". Nie ukrywała też, że nie podoba jej się sposób bycia niektórych uczestniczek.

Nie umiem być sztuczna jak Patrycja. Nie umiem być sztuczna jak Żanetka – powiedziała w odpowiedzi na uwagi Kai, która sugerowała jej, by łagodniej podchodziła do innych..

Danuta uważała, że stała się celem krytyki, ponieważ pokonała Jaśka w pojedynku i nadal pozostaje w programie. Później miała żal do Kai za to, że w obecności Patrycji i Żanety skrytykowała jej zaangażowanie w noszenie wody.

Chciała im pokazać, że jest fajna, a uraziła mnie - mówiła rozczarowana.

Obawiała się, że przez tę sytuację pozostali uczestnicy mogą uznać, że to Kaja wykonuje najwięcej pracy, a ona sama się obija. Danuta kolejny raz udowodniła, że nie zamierza udawać kogoś, kim nie jest, i konsekwentnie trzyma się swoich zasad, nawet jeśli nie wszystkim to odpowiada.

"Farma": Fani zareagowali na zachowanie Danuty

Już w czasie trwania ostatniego odcinka "Farmy" fani zaczęli komentować zachowanie Danuty. Widzowie stwierdzili, że zachowanie Danki jest karygodne i nie powinna być tak roszczeniowa.

Byłam za Danką, ale teraz to i ja nie mogę jej słuchać. Ile można się kłócić. Nic nie pokazują w tej farmie, tylko kłótnie Danki z kimś.

Cały czas Danka ma, że wszystkimi problem a największy chyba sama ze sobą. Od początku ściemnia, knuje... wszystkich obraża i wyzywa, chce, żeby wszyscy ją przepraszali , na końcu ma pretensje, że nikt nie ma do niej szacunku... no dramat. Nawet lektor komentował jej nieróbstwo, a ona ma czelność zwracać.uwagę Żanecie, która niosła wiadra, a tymczasem ją wyręczała Kaja...no ludzie

Zachowanie Patrycji brak słów. Powinna opuścić farmę w trybie natychmiastowym - piszą fani.

Internauci, którzy kibicowali Dance, po ostatnim odcinku szybko zmienili zdanie. Stwierdzili, że uczestniczki jest zdecydowanie za dużo w programie.

