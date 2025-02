Danuta Gołębiewska, znana jako Danka, stała się jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek czwartej edycji programu "Farma". Jej zachowanie wielokrotnie wywoływało silne reakcje zarówno wśród współuczestników, jak i widzów. Danka trafiła do tygodnia finałowego 4. edycji "Farmy", ale to jeszcze nie koniec. Danka podczas relacji na InstaStories zwróciła się do internautów w sprawie udziału w kolejnym telewizyjnym show. Tam kontrowersje i konflikty są na porządku dziennym!

Danka z "Farmy pojawi się w "Królowej przetrwania"?

Danka od początku swojego udziału w programie "Farma" wzbudzała emocje. Już na starcie stało się jasne, że będzie wywoływała mieszane uczucia. Kiedy pojawiła się na farmie w szpilkach, zostało to skomentowane przez jedną z uczestniczek: "Naprawdę? Na farmie w szpilkach?". Danka często brała udział w konfliktach z innymi mieszkańcami farmy. Początkowo jej relacje z grupą "Górali" były szczególnie napięte, co prowadziło do licznych spięć i nieporozumień, potem przyszedł czas na konflikt z Patrycją, Wiolą, a ostatnio z Michałem.

Choć Danuta budziła mieszane uczucia i spotykała się z ostrą krytyką ze strony fanów "Farmy", to po wyrzuceniu Ananasa z programu odzyskała sympatię widzów i pokazała się jako pewna siebie kobieta z planem na siebie. Bez wątpienia "Farma" bez Danuty nie byłaby taka sama. Teraz Danka z "Farmy" zastanawia się nad udziałem w kolejnym programie? Uczestniczka hitu Polsatu zapytała swoich fanów, czy chcieliby zobaczyć ją w "Królowej przetrwania"!

Fani "Farmy" kibicują Dance?

Program "Królowa przetrwania" cieszy się coraz większą popularnością, a druga edycja z Agnieszką Kaczorowską i Pauliną Smaszcz jest pełna kontrowersji. Obecny sezon powoli zbliża się do końca, a tymczasem jeden z serwisów już zbiera propozycje gwiazd i celebrytek, które widzowie chcieliby zobaczyć w trzecim sezonie. Wśród propozycji pojawiło się nazwisko Danuty z "Farmy". Uczestniczka postanowiła sprawdzić, co na to jej obserwatorzy i okazuje się, że według nich powinna przyjąć propozycję, jeśli taka się pojawi.

Jasne! Bierz zagłosowali fani.

Danuta z "Farmy" wystąpiła w programie Doroty Szelągowskiej

Danuta z czwartej edycji programu "Farma", wcześniej wystąpiła w programie "Domowe rewolucje" prowadzonym przez Dorotę Szelągowską. W tym odcinku, dostępnym w drugim odcinku czwartego sezonu na platformach Player oraz MAX, Dorota Szelągowska przeprowadziła metamorfozę 50-metrowego mieszkania Danuty w Warszawie.

Podczas programu Danuta opowiedziała o swoim życiu po rozstaniu z mężem i przeprowadzce do stolicy z dwoma synami w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Dorota Szelągowska zauważyła, że Danuta łączy w sobie siłę niezależnej kobiety z wrażliwością, pragnącą opieki. Występ w "Domowych rewolucjach" ukazał inną, bardziej emocjonalną stronę Danuty.

Chcielibyście zobaczyć Dankę w "Królowej przetrwania"?

