W 4. edycji programu "Farma" Danuta była jedną z kontrowersyjnych postaci, która niejednokrotnie znalazła się w centrum konfliktów. Początkowo widzowie sądzili, że to uczestniczka jest osobą konfliktową, ale sytuacja się zmieniła po tym, jak w kolejnych odcinkach produkcja pokazała, jak grupa odrzuca Dankę, a niektórzy uczestnicy robią z niej kozła ofiarnego. Po zakończeniu przygody z programem sytuacja wcale nie wygląda lepiej. Danka z "Farmy" już nie zamierza dłużej milczeć!

Reklama

Danka z "Farmy" zabrała głos w sprawie Patrycji

Danuta na "Farmie" była krytykowana przez innych uczestników za swoje podejście do obowiązków. Często dochodziło do spięć z innymi, którzy zarzucali jej, że nie angażuje się w prace gospodarskie tak intensywnie, jak inni uczestnicy, co pogłębiało niezadowolenie i napięcia między nią a resztą grupy. Danuta była oskarżana przez niektórych uczestników o manipulacje i wprowadzanie zamieszania w grupie, co również przyczyniało się do pogłębiania jej konfliktów z innymi, a między nią a Wiolą i Patrycją dochodziło do sprzeczek, w których padały mocne słowa.

Po zakończeniu przygody z programem "Farma" Danuta starała się w pozytywnych słowach wypowiadać o wszystkich uczestnikach 4. edycji. Teraz udowadnia, że nie wszyscy poszli tą drogą. Jedna z internautek wysłała Danucie wiadomość, w której przekazała jej, jak wypowiedziała się o niej Patrycja.

Danusiu, ty śpiewałaś o Patrycji pozytywną piosenkę i ją chwaliłaś na swoim live, a ona na swoim live mówiła, że żałuje że cię zaprosiła i że był to jakiś nieśmieszny żart. Patrycja jest okropna, ona jeszcze potem tam szydziła z ciebie i się śmiała. wysłała wiadomość do Danki jedna z internautek.

Danuta nie ukrywa, że Patrycja i Żaneta swoim zachowaniem udowadniają, że ich wizerunek w programie był prawdziwy. Teraz całkowicie odcina się od tych osób.

No to sama pokazuje swoją klasę. I tak każdy może zobaczyć i utwierdzić się, że to, co pokazali w TV to prawda odpisała Danka.

Instagram @danuta_golebiewska

Relacje Danki z innymi uczestnikami po "Farmie"

W przypadku uczestników programu Danuta po zakończeniu show utrzymywała raczej poprawne, choć nierzadko chłodne relacje. Część osób starała się unikać jej, biorąc pod uwagę, że w programie miała ona tendencję do konfliktowania się z innymi, szczególnie z osobami, które miały silniejszy charakter. Danuta nie ukrywa, że z niektórymi nie ma kontaktu za sprawą Wioli:

Nie mamy o czym ze sobą rozmawiać, to są dwa różne światy. Ja nic do niej nie mam, ona może być taka jaka jest. Z resztą uczestników też mam taki słabszy konflikt. Nie ukrywam, że wpłynęła na to na pewno też Wiola. powiedziała wprost Danka w rozmowie z Party.pl

Jednak niektóre z tych relacji pozostawały względnie neutralne, z zachowaniem wzajemnej uprzedniości. Danka nie ukrywa, że najlepszy kontakt ma z Kają, ale to nie powinno nikogo dziwić, w końcu już w programie trzymały się razem.

Najlepszy kontakt mam z Kają i oczywiście też kibicuję, jestem też w kontakcie z rodziną górali dodała.

Instagram @farmapolsat

Wywiady z innymi uczestnikami "Farmy" znajdziecie poniżej.

Zobacz także: Pilne wieści dla fanów "Farmy". Ogłosili to kilka dni po finale