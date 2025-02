Emocje w 32. odcinku 4. edycji "Farmy" osiągnęły apogeum, kiedy uczestnicy stanęli przed ostatnim, trudnym Zadaniem Tygodnia. Element zaskoczenia wprowadziła nieoczekiwana nominacja do pojedynku, która poruszyła całą farmę i skłoniła fanów do licznych spekulacji o tym, co wydarzy się dalej. Danka wyraźnie zyskała w oczach widzów, którzy wyraźnie wskazują na to, że zaczęli darzyć ją sporą sympatią!

Zaskakujący zwrot akcji ws. Danki w "Farmie"

Danuta, uczestniczka programu "Farma" , już wcześniej dała się poznać jako osoba niebojąca się odważnych decyzji, jednak tym razem przeszła samą siebie, nominując do pojedynku "Ananasa". Ten nieoczekiwany ruch zmusił wszystkich do przemyślenia wzajemnych relacji i strategii przyjętych na farmie.

W chwili nominacji Danuta, jako osoba wyznaczona do wcześniejszego pojedynku, zdobyła się na zaskakujący wybór. Wyznaczając "Ananasa" do konfrontacji, zagrała va banque, co zostało odebrane w różny sposób. Jedni widzieli w tym szczyt odwagi i strategii, inni zaś uhonorowali ją za to, co uznali za zdradę wcześniejszych ustaleń. Wybór Danki zszokował "Ananasa", który był przekonany, że zgodnie z planem w szranki stanie Kaja. Decyzja Danuty ujawniła skrywane napięcia, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej tajemne układy z Kają, które skutecznie wprowadziły resztę w błąd.

Danuta i Kaja postanowiły działać razem, z łatwością wprowadzając w błąd innych uczestników. Ta strategia zaskoczyła wszystkich, również Michała, który nie krył swojej wściekłości na decyzję Danuty. Zespół żeński pokazał siłę, którą niewielu się spodziewało, a ich plan został zrealizowany bezbłędnie, sprawiając, że inni uczestnicy zaczęli zastanawiać się nad prawdziwymi intencjami każdej z osób wokół.

Fani chwalą Dankę z "Farmy". Są pod wrażeniem

Nic dziwnego, że w obliczu ostatnich wydarzeń na "Farmie" widzowie licznie zabrali głos. Co ciekawe, ci, którzy wcześniej negatywnie oceniali postępowanie Danki, teraz stanęli za nią murem i piszą wprost, że są pod wrażeniem jej postawy. W sieci aż zaroiło się od komentarzy i komplementów:

Boże jak mi się ta akcja podoba, Danka i Kaja mistrzynie

Jak nie lubię Danki to dzisiaj należą jej się brawa: zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, trzymam kciuki żeby wykosiła Ananasa, a później Michała

Danka jesteś najmądrzejszą osobą z ekipy, przechytrzyłaś wszystkich, brawo

Michałek i Ananas mieli plan, wszystko było cacy, a tu Dana surprise im zrobiła

Z komentarzy jasno wynika, że zdaniem widzów to właśnie Danuta jest kandydatką do zwycięstwa w 4. edycji "Farmy"! Zgadzacie się z nimi?

Kiedy finał "Farmy 4"?

Kiedy odbędzie się finał 4. edycji "Farmy"? Już 28 lutego 2025 roku program dobiegnie końca, a widzowie z niecierpliwością oczekują na rozstrzygnięcie. Wraz z nadchodzącym finałem emocje wśród widzów tylko przebierają na sile, a w mediach społecznościowych krążą liczne przypuszczenia o możliwych zwycięzcach. Sporo fanów stawia na Erwina i Kaję, jako głównych pretendentów do tytułu Super Farmera i wygranej sięgającej 100 tysięcy złotych. Inni kibice skupiają się na Danucie, której nieustępliwość i przemyślane działania zdobyły szerokie uznanie. Czekacie już na finał "Farmy"?

