Takich dramatów w "Farmie" nie było w żadnej poprzedniej edycji. Po tym, jak oficjalnie wszyscy uczestnicy przeprowadzili się do domu i nie ma już podziału dom-stodoła, wśród nich zrobiło się naprawdę gorąco. Niektóre sojusze powoli wygasają, a atmosfera między Danką, a "Góralami", robi się naprawdę napięta. Jak wiadomo, od początku nie darzyli siebie sympatią, ale to, co wydarzyło się ostatnio, oburzyło widzów i niektórzy domagają się nawet interwencji ze strony prowadzących "Farmę". Widzowie piszą wprost, że program "Farma" zamienia się powoli w "Dramaty Danuty".

To nie ,,Farma'', to dramy z Danką związane. Kombinowanie, kłócenie na każdym kroku. Bardzo to widać. Gra potężna. piszą wprost oburzeni internauci.

Na czym polega program "Farma"?

„Farma” to popularny reality show emitowany na antenie Polsatu, który w 2025 roku powrócił z 4. edycją. Program stawia uczestników w wyjątkowej sytuacji – lądują na gospodarstwie rolnym, gdzie muszą zmierzyć się z trudami życia na wsi bez nowoczesnych udogodnień. Celem każdego uczestnika jest zdobycie tytułu Super Farmera oraz atrakcyjnej nagrody pieniężnej. Założenia programu były takie, że uczestnicy trafiają na gospodarstwo rolne, gdzie muszą samodzielnie zadbać o uprawy, zwierzęta i codzienne obowiązki związane z życiem na wsi.

Każdego tygodnia uczestnicy wykonują zadania i rywalizują o przetrwanie w grze, a tymczasem teraz okazuje się, że tworzenie strategii i nominowanie nielubianych osób całkowicie zawładnęły uczestnikami i obowiązki schodzą na drugi plan. Choć nie u każdego! Przykładem osoby, która najmniej spiskuje i mocno przykłada się do obowiązków, jest bez wątpienia Żaneta.

Napięta sytuacja w "Farmie" tuż przed nominacjami!

Tymczasem ogromne emocje targają Danutą, która twierdzi, że pozostali robią z niej "kozła ofiarnego" i obwiniają ją o wszystko, co złe na "Farmie". W tej sprawie rozmawiała nawet z Michałem - Farmerem Tygodnia, prosząc o wsparcie. Niestety rozmowa nie do końca potoczyła się po jej myśli, ale dopiero to, co wydarzyło się wieczorem, przelało czarę goryczy.

Wieczorem wszyscy rozmawiali przy ognisku i nagle wywiązała się dyskusja między Bandim a Danką. Mężczyzna zarzucił uczestniczce, że ta spiskuje, ale ona jednak temu zaprzeczyła. Kiedy w obronie ojca stanął Jasiek, Danuta obrzuciła go mocnymi wyzwiskami.

Czy ona powiedziała do Bandiego, że Jasiu jest skur… czy mi się wydaje? zapytała jedna z internautek w komentarzu na Instagramie.

Internauci są oburzeni zachowaniem Danuty na "Farmie"

Widzowie nie dowierzają w to, co się wydarzyło. Jak wiadomo, ten tydzień jest dla uczestników trudny przez codzienne nominacje i nie brakuje spięć, bo nikt nie chce odpaść, ale wyzwiska to zadaniem internautów zdecydowanie za dużo! Niektórzy fani programu piszą wprost, że wymagając szacunku, samemu trzeba szanować innych, a Danuta wyzwiskami pod adresem najmłodszego uczestnika pokazała zupełny brak kultury.

Ciekawe, że Danka mówi Jasiowi o szacunku do starszych, sama zwracając się do Bandiego bez szacunku. Tak więc może niech sobie darują rozmowy o szacunku

Jasiek może jest młody i krnąbrny, ale Danka nie szanuje ani jego ani jego ojca i wybiera sobie uczestników, których 'niby' szanuje

Jedna z internautek pokusiła się nawet o apel do prowadzących "Farmę", aby zareagowali za zachowanie Danki:

Mówimy NIE zachowaniu Danuty! Wyzywanie od gnojków i skur****nów, nie powinno mieć miejsca! Siostry @siostry_adihd powinny wkroczyć i coś zrobić z brakiem szacunku, który bije od Danuty apeluje jedna z fanek.

Danka i Janek w "Farmie" wzbudzają coraz większe emocje

W komentarzach nie brakuje też słów krytyki pod adresem Jaśka, który od początku pokazuje, że nie darzy Danki sympatią. Widzowie powoli dzielą się na dwa obozy i kibicują Dance lub Jaśkowi w zaostrzającym się konflikcie.

Uuu Jasiu pokazał swą prawdziwą twarz.

Danka najspokojniejszego potrafi wyprowadzić, równowagi. A co, że Jasiek najmłodszy to mogą po nim jeździć jak po łysym koniu? - piszą internauci

Niektórzy sugerują też wprost, że z programu powinny odpaść osoby, które głównie skupiają się na spiskowaniu i coraz częściej pada imię Danuty. Z kolei w wieczornej aferze 19-latek stanął w obronie ojca, choć nie musiał tego robić i usłyszał pod swoim adresem tak gorzkie słowa. Co ciekawe, Danka z "Farmy" sama jest matką nastolatków i tym bardziej dziwią tak mocne słowa, jakie skierowała pod adresem Janka. Jako jedyny tę ostrą wymianę zdań zakończył "Ananas", który choć deklarował, że jest w grupie z Danką, to jednak coraz rzadziej z nią rozmawia.

Sądzicie, że Danka przesadziła?

