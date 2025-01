Mariusz z "Żony dla Polaka" nie ukrywa, że jego życie miłosne było burzliwe. W pierwszym odcinku sam o sobie mówił: "Trochę tych kobiet już było w moim życiu. Za takich czasów młodzieńczych, śmieje się czasami, że poznałem pewnie wszystkie Polki w Chicago". W doborze kandydatek pomagała mu jego eks - Elżbieta, którą widzowie mieli okazję poznać w pierwszym odcinku. Okazuje się, że to był dopiero początek jej angażu w programie. Jak zareagowały kandydatki, gdy Mariusz zabrał je na imprezę ze swoją byłą?

Mariusz z "Żony dla Polaka" poznał kandydatki ze swoją byłą partnerką

Mariusz jest najstarszym uczestnikiem "Żony dla Polaka" i nie ukrywa, że uwielbia randkować. Widzowie porównali go nawet z Sebastianem z "Rolnik szuka żony", który dawał nadzieję swoim kandydatkom, a ostatecznie żadnej z nich nie wybrał.

Dużym zaskoczeniem było, Mariusz kiedy zdecydował, że dziewczyny, które zaprosi do siebie do Chicago, będzie wybierał razem ze swoją byłą partnerką - Elżbietą. Okazuje się, że to nie jedyny raz, kiedy kobieta pojawi się w programie. Ze zwiastuna nowego odcinka "Żony dla Polaka" dowiadujemy się, że:

Mariusz zabierze kandydatki na elegancką imprezę, na której zafunduje bliskie spotkanie trzeciego stopnia.

Mało tego, Mariusz zdecydował się podzielić szczegółami związku z byłą partnerką:

My z Elą byliśmy razem przez osiem lat

Jakie były reakcje kandydatek mężczyzny? Czy były zazdrosne o Elżbietę, że wciąż jest w jego życiu?

Ja w to nie wierzę, to niech Ela powie a nie ty - powiedziała Daria we fragmencie odcinka.

Jednak na pełen kontekst tej wypowiedzi trzeba będzie poczekać do następnego odcinka.

Nie tylko wątek Mariusza z "Żony dla Polaka" elektryzuję widzów. Nie da się pominąć również relacji Sebastiana z ojcem, który mocno angażuje się w udział syna w programie. Ojciec Sebastiana z "Żony dla Polaka" swobodnie czuje się między dziewczynami, które zdecydowały się poznać jego syna. Kandydatki powoli zaczynają zauważać: "Myślę, że trochę za bardzo zaangażowany w ten program jest tata Sebastiana. Powinien troszeczkę bardziej oddać mu głos".

"Żona dla Polaka" to nowy randkowy format TVP, gdzie mężczyźni mieszkający w Chicago szukają swojej drugiej połówki. Czy program będzie cieszył się podobną popularnością wśród widzów, co "Rolnik szuka żony"? Czy panom uda się odnaleźć prawdziwą miłość dzięki udziałowi w show?

