W przerwie między programami "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" widzowie telewizyjnej Jedynki mają możliwość, aby obejrzeć nowy program randkowy "Żona dla Polaka". Nowy hit Telewizji Polskiej powoli się rozkręca, a jego formuła sprawia, że z odcinka na odcinek dzieje się coraz więcej i już teraz uczestnicy podziękowali niektórym kobietom. Jako pierwsi zrobili to Mariusz i Łukasz. Tymczasem pozostałe kandydatki miały okazję zobaczyć, gdzie spędzą najbliższe dni, a nawet tygodnie. Prawdziwe luksusy przygotował dla kobiet Mateusz, a tymczasem u Mariusza wiele się dzieje i nie brakuje dwuznacznych rozmów. Nie do końca podoba się to widzom i jasno wyrazili swoje zdanie na ten temat...

Widzowie porównują Mariusza z "Żona dla Polaka" do Sebastiana z "Rolnika"

W programie "Żona dla Polaka" widzowie TVP mają okazję być świadkami tego, jak samotni Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych, szukają swoich drugich połówek. Jednym z uczestników jest 49-letni Mariusz, który pochodzi z Krynicy Górskiej, ale od 1994 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych. Początkowo mężczyzna mieszkał w Miami i tam poznał swoją żonę, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu i rozwiedli się. Z kolei w wyborze kandydatek pomagała Mariuszowi jego była partnerka, z którą nie ukrywa, że ma dobre relacje. Mężczyzna nie ukrywa, że w jego życiu zawsze było dużo kobiet i żartuje, że zna chyba wszystkie Polki w Chicago:

Trochę tych kobiet już było w moim życiu. Za takich czasów młodzieńczych, śmieje się czasami, że poznałem pewnie wszystkie Polki w Chicago wyznał Mariusz.

W ostatnim odcinku Mariusz flirtował ze swoimi kandydatkami i nie ukrywał, że każda z nich go interesuje na swój sposób, a nawet pozwalał sobie na dwuznaczne komentarze. Zachowanie Mariusza z "Żona dla Polaka" nie do końca przypadło do gustu widzom i niektórzy porównują go do Sebastiana z 11. edycji "Rolnik szuka żony", który najpierw wybrał Kasię, a potem jej podziękował i zaprosił na weekend Partycję, a w finale nie był pewien, czy jeszcze się do niej odezwie. Pojawiły się też aluzje do Don Juana:

On to taki Sebastian z 'Rolnik Szuka Żony' napisał jeden z internautów.

Następny don juan... dodaje kolejna internautka

Fani Mariusza z "Żona dla Polaka" stają w jego obronie

Po ostatnim odcinku nie wszyscy zareagowali krytycznie na zachowanie Mariusza i niektórzy widzowie cieszą się z jego udziału w programie, bo jak zapewniają z pewnością nie będzie nudy. Pojawiają się też komentarze, że 49-latek raczej nie ma problemu ze znalezieniem partnerki i jego eks przyćmiła kobiety, które zaprosił do programu.

Tacy ludzie są potrzebni, żeby program nie był nudny !

Ta jego eks fajniejsza od tych, co są prosto z Polski

Być może Mariusz do programu zgłosił się nie tylko po to, aby znaleźć drugą połówkę, ale również, aby zostać rozpoznawalnym. Jedna z jego kandydatek, Daria ma już za sobą udział w innych programach telewizyjnych. Wzięła udział w "Shopping Queens. Królowe zakupów", "Postaw na milion" czy "Konfrontacje Agaty". To jeszcze nie wszystko! Sądzicie, że Daria i Mariusz pasują do siebie?