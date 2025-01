Program "Żona dla Polaka" to nowy hit telewizyjnej Jedynki i choć dopiero się rozkręca, to już wywołuje spore emocje. Za nami dwa odcinki, w których uczestnicy poznali swoje kandydatki, a teraz przyszedł czas na to, aby wspólnie spędzić trochę czasu. Mężczyźni będą musieli zdecydować, do których kobiet jest im bliżej i niestety niektóre z nich wrócą do Polski. Najbardziej emocjonująca rywalizacja zapowiada się u Mariusza i Mateusza, a ci uczestnicy nie będą mieli łatwych decyzji. Co się wydarzy w trzecim odcinku "Żona dla Polaka"? Mamy mały przedsmak w nowym zwiastunie programu!

Już jest pierwsza para w show "Żona dla Polaka"?

Już jest zwiastun nowego odcinka programu "Żona dla Polaka" i zapowiada się naprawdę ciekawie! Uczestnicy zaprosili swoje kandydatki do wspólnych aktywności i okazuje się, że niemal wszyscy mężczyźni postawili na sportowe wyzwania. Wygląda na to, że nowy randkowy show Telewizji Polskiej coraz bardziej się rozkręca i być może powtórzy spektakularny sukces programu "Rolnik szuka żony", który doczekał się aż 11. edycji, a miłość znalazło w nim ponad 20 par. W nowym programie "Żona dla Polaka" widzowie śledzą losy Mariusza, Mateusza, Sebastiana i Łukasza, kibicując im w znalezieniu swojej drugiej połówki. Jeden z uczestników już został porównany do Sebastiana z 11. edycji "Rolnik szuka żony" i wygląda na to, że u Mariusza naprawdę dużo będzie się działo.

Tymczasem w nowym zwiastunie widać, że jedna z kandydatek Sebastiana z uśmiechem na ustach mówi o szczęściu. Czyżby decyzja już została podjęta? W ostatnim odcinku tata Sebastiana mocno zawstydzał syna, ale być może to nie zraziło Andżeliki, 25-letniej kontrolerki finansowej z Krakowa:

Myślę, że czuję szczęście wyznała kandydatka Sebastiana

Ostra walka u Mariusza w "Żona dla Polaka"

Tymczasem u Mariusza będzie naprawdę gorąco. W poprzednim odcinku uczestnik flirtował ze swoimi kandydatkami, które pojawiły się w jego domu, a teraz zapowiada się ostra walka, ale nie tylko o serce mężczyzny, ale również na ringu. Wygląda na to, że 50-latek zdecydował się zapewnić swoim wybrankom odrobinę aktywnej rozrywki i zabrał je właśnie na ring. W zwiastunie widać, że Daria jest naprawdę zacięta w walce, co najwyraźniej spodobało się Mariuszowi.

Mateusz z "Żona dla Polaka" oczarowany kandydatkami w bikini

Z kolei u Mateusza po wspólnym czasie spędzonym w ogrodzie, który zakończył się naprawdę spektakularnie, przyszedł czas na inny rodzaj rozrywki i strażak razem ze swoimi kandydatkami wybrali się na plażę. Dziewczyny nie tylko opalały się i rozmawiały z Mateuszem, ale również grały w siatkówkę plażową. Najmłodszy uczestnik pierwszej edycji programu "Żona dla Polaka" nie ukrywał, że to był dla niego przyjemny widok i stwierdził otwarcie:

Fajnie wyglądają w strojach kąpielowych. wyznał przed kamerami Mateusz.

Oglądacie program "Żona dla Polaka"? Jesteście ciekawi, co wydarzy się w trzecim odcinku? Mała zapowiedź w zwiastunie!