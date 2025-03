Program "Żona dla Polaka" już się zakończył, ale emocje wokół uczestników wciąż nie opadają. Fani są ciekawi, jak potoczyły się losy uczestników randkowego show. Tuż po emisji finałowego odcinka okazało się, że jedyna para, która zdecydowała się na kontynuację swojej relacji, przestała utrzymywać ze sobą kontakt. Chodzi o Mariusza i Joannę. Uczestnik wyznał, że nie są razem, a teraz Joanna ujawniła szczegóły.

Joanna z "Żona dla Polaka" nie chciała być z Mariuszem

W pierwszej edycji "Żona dla Polaka" swoich drugich połówek szukali: Mariusz, Łukasz, Sebastian oraz Mateusz. Uczestnicy, którzy na stałe mieszkają w USA zaprosili do swoich domów kobiety Polski. Mariusz, najstarszy uczestnik programu, gościł u siebie m.in. Joannę, Barbarę i Annę. Ostatecznie zdecydował, że chce rozwijać znajomość z Joanną. Bohater randkowego show odwiedził swoją wybrankę w Polsce i razem pojawili się na nagraniach ostatniego odcinka, podczas którego Mariusz padł na kolana i zaprosił swoją wybrankę do Miami. Po zakończeniu programu wszyscy zastanawiali się, jak potoczyły się ich losy. Tuż po finale Mariusz z "Żona dla Polaka" ujawnił, co z jego relacją z Joanną. Okazało się wówczas, że doszło do rozstania.

Teraz głos w sprawie zakończenia relacji zabrała sama Joanna. Uczestniczka programu TVP zorganizowała "Q&A" i odpowiedziała na pytanie, kto podjął decyzję o rozstaniu.

Ja zakończyłam znajomość wyznała Joanna.

Joanna z "Żona dla Polaka" wbija szpilę Mariuszowi

Joanna z "Żona dla Polaka" nie tylko zdradziła, że to ona nie chciała kontynuować relacji z Mariuszem, ale również zdradziła, dlaczego nie chciała z nim być. Uczestniczka randkowego show Telewizyjnej Jedynki nie ukrywa swojego rozczarowania Mariuszem. Padły gorzkie słowa. Joanna przyznała, że nie utrzymuje z nim kontaktu.

Nie utrzymuję, mam swoje powody. Są czasami takie momenty, że człowiek poznaje człowieka w trudnych sytuacjach i ta osoba zawodzi. Poza tym Mariusz okazał się totalnie innym człowiekiem niż na wizytówce. Przede wszystkim nie jest ani romantykiem, ani dżentelmenem, bardzo nie spodobało mi się, jak poza kamerami wypowiadał się o kobietach, bardzo przedmiotowo... a resztę zachowam dla siebie, bo uwierzcie, że wielu osobom zrobiłoby się po prostu, po ludzku przykro napisała Joanna.

Uczestnicy "Żona dla Polaka" nie znaleźli miłości w programie

Randkowe show "Żona dla Polaka" zakończyło się dokładnie w niedzielę 23 lutego. To właśnie podczas ostatniego odcinka doszło do spotkania wszystkich uczestników programu. Mateusz pojawił się na nagraniach z Nikolą, Sebastian z Andżeliką, Mariusz z Joanną, a Łukasz początkowo był sam, ale później w studiu pojawiła się również Iga. Niestety, Mateusz, Sebastian i Łukasz przed kamerami wyznali, że nie znaleźli wśród swoich kandydatek tej jedynej i nie kontynuują relacji ze swoimi wybrankami. Widzowie mieli nadzieję, że Mariusz i Joanna mają szansę na szczęśliwy związek, jednak dziś wiemy już, że dziś nawet nie utrzymują ze sobą kontaktu.

