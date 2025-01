Dokładnie 5 grudnia, w niedzielę, na antenie Telewizyjnej Jedynki wystartował nowy program "Żona dla Polaka". W randkowym show swoich drugich połówek szukają: Mariusz, Łukasz, Mateusz i Sebastian. W pierwszym odcinku widzowie mogli zobaczyć, jak uczestnicy czytają listy od zainteresowanych nimi kobiet i dowiedzieli się, kogo postanowili zaprosić na spotkanie. Wśród kandydatek Mariusza znalazła się piękna blondynka, Daria. Teraz okazuje się, że kobieta już wcześniej pojawiała się w innych programach telewizyjnych!

Zaledwie kilka tygodni po wielkim finale najnowszej edycji "Rolnik szuka żony" Telewizyjna Jedynka pokazała swoim widzom premierowy odcinek "Żona dla Polaka". Program prowadzi Kacper Kuszewski, a uczestnikami są samotni Polacy na stałe mieszkający w Stanach. Mariusz, Łukasz, Mateusz i Sebastian szukają miłości w programie "Żona dla Polaka". Sporo emocji wśród internautów wywołał 49-letni Mariusz, który zaprosił do USA aż [pięć kandydatek. Wśród kobiet, które znalazły się w tym gronie znalazła się Daria. Piękna blondynka zachwyciła swoim wyglądem, a przed kamerami zdradziła, że jest dziennikarką. Teraz okazuje się, że kobieta już w przeszłości występowała w znanych telewizyjnych produkcjach. Kojarzycie, w jakich programach pojawiła się kandydatka Mariusza?

Okazuje się, że kilka lat temu Daria wzięła udział w "Shopping Queens. Królowe zakupów", ale to nie wszystko. Kandydatkę Mariusza z "Żona dla Polaka" mogliśmy zobaczyć również w programach: "Postaw na milion" czy "Konfrontacje Agaty". Niedawno pokazała również swoje mieszkanie w cyklu "Sposób na wnętrze" w "Dzień Dobry TVN".

Daria, która zdecydowała się na udział w programie "Żona dla Polaka" i teraz próbuje zdobyć serce Mariusza ma 49 lat i jest dziennikarką. Jest matką i rozwódką. Jak sama przyznała w jednym z wpisów na swoim profilu na Instagramie rozstała się z mężem po 22 latach związku.

(...) oczywiście że miałam szczęśliwą rodzinę. W związku małżeńskim byłam 22 lata i sądzę że ja oraz mój były mąż uważamy, że to były bardzo szczęśliwe lata

Daria jest aktywna w sieci i jak się okazuje, chętnie informuje internautów, co działo się podczas nagrań "Żona dla Polaka". W jednym z filmików opowiedziała o pierwszym spotkaniu z Mariuszem. Czy jej zdaniem ma szansę przejść do kolejnego etapu programu?

Rozmowa była bardzo fajna, chociaż przyznam szczerze, że ze względu na swoją cechę chęci poznawania osób zadaję dużo pytań więc mam wrażenie, że ja więcej się dowiedziałam o Mariuszu niż on o mnie, ale tak miało być. (...) Na pewno będzie miał teraz ciężki wybór bo jest również wrażliwą osobą, która wie i jest świadoma tego, że musi kogoś wyeliminować. Jest kilka rzeczy, które mnie nie zaskoczyły, ale tak uświadomiły, że fajny z niego facet, fajny z niego może być kumpel i bazę mogę mieć w Miami, a on w Warszawie. Mariusz planuje dzieci, jestem poza tym kryterium nie dlatego, że nie lubię dzieci bo uwielbiam dzieci. Wprawdzie bierze pod uwagę adopcję, ale ja jestem w takim wieku już, że szybciej chyba chciałabym zostać babcią niż mamusią, a jeżeli chodzi o adopcję to bardziej pieski i zwierzęta

wyznała na Instagramie.