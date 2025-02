Już w najbliższą niedzielę widzowie zobaczą ostatni odcinek "Żona dla Polaka". W randkowym show o poszukujących miłości Polakach mieszkających w USA swoich drugich połówek szukali: Mariusz, Sebastian, Łukasz i Mateusz. Czy w wielkim finale uczestnicy ogłoszą, że są zakochani? Tego dowiemy się już wkrótce. Teraz okazuje się, była kandydatka Sebastiana nie czekała na emisję ostatniego odcinka i już pochwaliła się swoim szczęściem.

Sandra zrezygnowała z walki o serce Sebastiana z "Żona dla Polaka"

31-letni Sebastian jest jednym uczestników pierwszej edycji "Żona da Polaka". Uczestnik mieszka w Chicago razem ze swoim ojcem, który skradł show już od pierwszego odcinka. Sebastian zaprosił do siebie trzy kandydatki: Andżelikę, Sandrę i Agatę. Początkowo wydawało się, że uczestnik nie ma swojej faworytki, ale to zmieniło się podczas jego randki z Sandrą. Sebastian nie ukrywał wówczas, że to ona skradła jego serce. Randka z Sandrą zaniepokoiła Andżelikę, która miała nadzieję, że to z nią chce być uczestnik hitu TVP. Ku zaskoczeniu wszystkich Sandra nagle wyznała, że chce wrócić do domu i zniknęła z programu "Żona dla Polaka".

Sebastian został z Andżeliką, ale dopiero w finale programu TVP dowiemy się, jak potoczyły się ich losy.

Sandra z "Żona dla Polaka" pochwaliła się swoją miłością

Chociaż wielki finał "Żona dla Polaka" jest jeszcze przed nami, to Sandra nie czekała do ostatniego odcinka żeby pochwalić się swoim szczęściem. Była kandydatka Sebastiana na swoim profilu na Instagramie opublikowała romantyczne zdjęcie ze swoim partnerem i podzieliła się szczerym wyznaniem o miłości.

Typowo! Szukałam męża w Ameryce, a miłość była tuż pod moim nosem napisała w mediach społecznościowych.

Tylko spójrzcie na ten romantyczny kadr! Sandra pochwaliła się fotką z ukochanym,

Andżelika i Sebastian z "Żona dla Polaka" są parą?

W ostatnich odcinkach programu "Żona dla Polaka" widzowie mogli zobaczyć, że w domu Sebastiana została już tylko Andżelika. Kandydatka 31-letniego uczestnika nie ukrywa, że bardzo poważnie traktuje ich relację i ma nadzieję, że stworzą szczęśliwy związek. Czy Andżelika i Sebastian z "Żony dla Polaka" są parą? Ostatnio uczestniczka hitu zabrała głos w tej sprawie i zaskoczyła szczerym wyznaniem.

