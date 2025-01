Za nami kilka pierwszych odcinków nowego programu Telewizji Polskiej "Żona dla Polaka", w którym biorą udział Polacy mieszkający od lat w Chicago. Uczestnicy już w pierwszym odcinku poznali swoje kandydatki i nie ukrywali, że są pozytywnie zaskoczeni kobietami, które zdecydowały się odwiedzić ich w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że oprócz tej przyjemnej, ale bardzo stresującej części związanej z powitaniem kobiet, nie zabrakło też trudnych chwil. Łukasz z "Żona dla Polaka" przyznał wprost, co było dla niego straszne... Padły zaskakujące słowa!

Łukasz z „Żona dla Polaka” do Stanów Zjednoczonych wyjechał po tym, jak udało mu się wygrać wizę. W Chicago mieszka też jego siostra z mężem i małym synkiem. Łukasz obecnie rozwija swoją karierę w USA, ale nie wyklucza powrotu do Polski i ma już nawet wybudowany dom w kraju. Teraz Łukasz szuka swojej drugiej połówki i ma nadzieję, że udział w programie mu w tym pomoże. A jakie emocje towarzyszyły Łukaszowi podczas przylotu kandydatek?

Emocje były naprawdę niesamowite i to chyba widać. Przepiękne dziewczyny i to nie ulega wątpliwości. Tak bardzo różne, bo różnią się wszystkim i tym, co robią zawodowo i wizualnie. Mega to był stres, bo chciałem poświęcić wystarczająco dużo czasu każdej z nich.

powiedział Łukasz dla Party.pl