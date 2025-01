Mateusz z "Żony dla Polaka" wysiedlił kandydatki do kampera. Zaniemówiły, jak zobaczyły, gdzie muszą mieszkać

Matka Mateusza z "Żony dla Polaka" nie pozostawiła jego kandydatkom złudzeń. Nie będą nocować w ich wielkim domu. "Ten duży kamper, który stoi jest przygotowany dla Was". Młody strażak zaprowadził dziewczyny do mobilnego domku. Ich reakcje po tym, co tam zobaczyły mówią same za siebie. Zapamiętają to na długo.