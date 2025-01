Za nami drugi odcinek nowego programu "Żona dla Polaka". Tydzień temu widzowie Telewizyjnej Jedynki poznali uczestników pierwszej edycji randkowego show, a teraz mogli zobaczyć, jak 35-letni Łukasz, 24-letni Mateusz, 31-letni Sebastian oraz 49-letni Mariusz radzą sobie na pierwszych randkach i kogo zaprosili do swoich domów. Sebastian ma trzy kandydatki, które przyleciały do Chicago by go bliżej poznać. W domu Sebastiana na Agatę, Angelikę oraz Sandrę czekał również ojciec uczestnika, który zaskoczył szczerym komentarzem. Przed kamerą podsumował swojego syna, a w rozmowie z jego kandydatkami ujawnił całą prawdę.

Ojciec Sebastiana z "Żona dla Polaka" zaskoczył komentarzem

Nowy program "Żona dla Polaka" dopiero się rozkręca, ale już przynosi widzom sporą dawkę emocji. W drugim odcinku randkowego show, które prowadzi Kacper Kuszewski zobaczyliśmy, co działo się u Łukasza, Mateusza, Sebastiana i Mariusza, którzy postanowili zawalczyć o swoje szczęście i spróbować odnaleźć miłość swojego życia. Uczestnicy są już po pierwszych randkach ze swoimi kandydatkami i wiadomo już, kogo zaprosili do swoich domów. Sebastian nie odrzucił żadnej z dziewczyn i zaprosił do siebie Agatę, Angelikę i Sandrę. Panie były oczarowane domem 31-latka, który mieszka ze swoim ojcem. Tata Sebastiana bacznie pilnował, jak zachowuje się jego syn, a przed kamerami podzielił się zaskakującym komentarzem.

Sebastian się zachowuje bardzo dobrze z dziewczynami tylko jest taki bardzo nieśmiały, za mało gada. Nie miał powodu żeby być śmiały skoro nie miał kontaktu ogólnie z dziewczynami do tej pory mówił ojciec Sebastiana.

Tata Sebastiana z "Żona dla Polaka" gotuje dla niego obiady

Ojciec Sebastiana podczas szczerej rozmowy z kandydatkami syna przyznał, że chociaż jego syn ma już 31 lat to wciąż szykuje dla niego posiłki. Mężczyzna powiedział wprost, że Sebastian jest rozkapryszony...

Sebastian pracuje od dziewiątej do siedemnastej. Ja mu przygotowuje śniadanie na dziewiątą, on tutaj schodzi, je śniadanie i idzie pracować. Potem schodzi na lunch- salsa i chipsy bo on lubi pikantne. Później obiad, no to obiad jest o godzinie piątej. Tak jest codziennie, po prostu rozkapryszony jest pod tym względem, nie chce mu się, on woli jak ktoś za niego coś zrobi komentował mężczyzna.

Kandydatki Sebastiana nie ukrywały zaskoczenia.

Ma podane po prostu pod nos. komentowała Angelika.

Bardzo mnie zaskoczył fakt, że tata mu tak przygotowuje śniadanka, obiadki. Jakby był moim mężem to musiałby sam robić, albo mi robić dodała Agata.

Tata Sebastiana zaskoczył nie tylko wyznaniem o synu, ale również pozwolił sobie na śmiały komentarz w kierunku jego kandydatek.

Powiedzcie mi, jak ten Sebastian ma nie dostać coś do głowy, jak wy wszystkie takie piękne, młode i jesteście za nim wszystkie trzy mówił zadowolony tata Sebastiana.

Jedna z kobiet od razu przypomniała, że 31-letni uczestnik "Żona dla Polaka" będzie mógł wybrać tylko jedną ze swoich kandydatek, a wtedy jego tata wypalił:

Może byśmy do Dubaju pojechali, tam to nie jest zabronione żartował.

Oglądaliście drugi odcinek "Żona dla Polaka"? Jak myślicie, która z kandydatek najbardziej pasuje do Sebastiana?