Dobiegł koniec programu "Żona dla Polaka". Uczestnicy programu przyjechali do Polski, aby spotkać się z prowadzącym Kacprem Kuszewskim. Finał był pełen emocji i niespodzianek. Jedną z nich wykonał w kierunku Asi sam Mariusz.

"Żona dla Polaka": Mariusz i Joanna zaliczyli sprzeczkę

Mariusz w programie "Żona dla Polaka" miał dobry kontakt zarówno z Barbarą jak i Joanną. Postanowił jednak, że bliższa jego sercu jest Joanna i to właśnie z nią pojechał do Zakopanego. Jednak po przybyciu do Polski między parą nie zabrakło zgrzytów. Zaczęło się od tego, że Joannie nie spodobało się to, że Mariusz nie sprzątnął po sobie butelki. Zakomunikowała mu to, jednak mężczyzna nie widział problemu.

Ja to przyjmuję z taką dużą dozą humoru. Natomiast nie pozwolę sobie na to, żeby wchodziła mi na głowę z każdą bzdurą - skomentował Mariusz.

Podczas wspólnego spaceru Joannie nie pasowało dosłownie wszystko. Marudziła na to, że musi za dużo chodzić, że trawa jest mokra i że nie lubi górzystych terenów.

Żyjemy poniekąd w takiej komedii. Totalnie się ze sobą nie zgadzamy, jeśli chodzi o takie sprawy, które dla mnie są ważne, a dla niego w ogóle nie są ważne - wyznała Joanna.

Co sądzą o sobie Mariusz i Joanna z show "Żona dla Polaka"?

Podczas rozmów w programie "Żona dla Polaka" Mariusza i Joanny wyczuć można było dystans ze strony Asi. Mariusz pełen humoru i żartów wielokrotnie starał się ratować sytuację, jednak łatwo nie było.

No jest ładna, jest fajna, jest wesoło, jest zabawnie, jest romantycznie. Wszystko jest fajnie - powiedział podczas programu Mariusz.

Po dłuższym czasie spędzonym razem Joanna się otworzyła. Szczególnie widoczne było to podczas wspólnego pobytu w jacuzzi, kiedy to zdradziła, jak czuje się przy Mariuszu.

Ja przy Mariuszu się fajnie czuję. dobrze się dogadujemy. Wiadomo, kto się czubi, ten się lubi. No u nas to jest takie encyklopedyczne, bym powiedziała. Jak takie stare, dobre małżeństwo, które się gdzieś tam przekomarza. Dogryzanie sobie. W wielu kwestiach się totalnie nie zgadzamy - powiedziała Asia.

Mariusz opowiedział o pierwszej eliminacji uczestniczki z "Żona dla Polaka"

Jak jednoznacznie przyznali wszyscy uczestnicy show, najtrudniejsze były eliminacje uczestniczek, szczególnie te pierwsze. Wyznali, że trudno kogoś wyeliminować praktycznie się nie znając.

Może najbardziej dramatycznym momentem był ten wieczór, kiedy musiałem wyeliminować pierwszą uczestniczkę - Mariusz wspomniał odejście Ani.

Czy relacja Mariusza i Joanny przetrwała?

Podczas finału show "Żona dla Polaka" prowadzący Kasper Kuszewski zadał pytanie Mariuszowi i Joannie, jak obecnie wyglądają ich stosunki. Czy show "Żona dla Polaka" połączyło serce Mariusza i Joanny? Okazuje się, że tuż przed wylotem Joanny do Polski, Mariusza i jego kandydatkę połączyło coś więcej. Para spędziła wspólną noc.

Było wyśmienicie. Mieliśmy bardzo romantyczną noc. Jestem absolutnie w 100% przekonany, że dobraliśmy się i to był trafny wybór - odpowiedział Mariusz.

Nasza noc była fantastyczna. Wszystko było tak, jak chciałam. Było dużo przytulania. Nie ukrywam, że ja właśnie czekałam na ten moment - wyznała Joanna.

Emocji nie zabrakło do samego końca. Nagle Mariusz uklęknął przed Joanną i wyznał, że chciałby ją zaprosić, aby odwiedziła go w Miami. W pudełku zamiast pierścionka widniał breloczek z palmą. Asia nie ukrywała, że liczy na miłość i coś poważnego. Czy tej parze uda się zbudować prawdziwy związek? Zapewne czas pokaże.

