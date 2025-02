Klaudia Waśko, uczestniczka 9. edycji show "Rolnik szuka żony", to jedna z tych osób, którym program randkowy naprawdę odmienił życie. Dzięki niemu poznała Valentyna, z którym jest obecnie zaręczona i planuje ślub. Choć nie brała udziału w "Żonie dla Polaka", finał tego show wzbudził w niej wiele emocji. Klaudia uważnie śledziła losy uczestników i postanowiła podzielić się swoją opinią na temat relacji, które zawiązały się w programie. Co dokładnie ją zaskoczyło i jakie ma zdanie o finale?

Klaudia z "Rolnika" dosadnie oceniła "Żona dla Polaka"

Finał "Żona dla Polaka" dostarczył wielu emocji zarówno uczestnikom, jak i widzom. Jedną z osób, która postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami, była Klaudia Waśko - uczestniczka dobrze znana widzom z dziewiątej edycji show "Rolnik szuka żony”. W Q&A na Instagramie Klaudia nie przebierała w słowach. Gdy jedna z fanek określiła nowe show TVP jako "cyrk na kółkach", Klaudia zgodziła się z tym, pisząc: "w puuunkt". Ostro skomentowała także randkę Andżeliki i Sebastiana, nazywając ją "creppy sytuacją". Mariuszowi również się dostało - jego relacje z kobietami określiła mianem "harem nie lepszy".

To nie pierwszy raz, gdy Klaudia komentuje "Żonę dla Polaka". Już wcześniej zwracała uwagę na niezręczność niektórych sytuacji w programie, dając do zrozumienia, że nie jest jego fanką.

Kiedy oglądasz tak niezręczną sytuację, że aż samej Ci niezręcznie - napisała, podczas randki Angeliki i Sebastiana.

A Wy, co uważacie? Podzielacie zdanie Klaudii?

Finał "Żony dla Polaka" - które pary przetrwały?

Finał "Żony dla Polaka" przyniósł wiele emocji i zaskakujących decyzji. Mariusz zdecydował się na Joannę, odrzucając Barbarę. Podczas finału klęknął przed ukochaną, co mogło sugerować oświadczyny, jednak okazało się jedynie zaproszeniem do jego lokalu w Miami. Joanna przyjęła propozycję, co dało im szansę na dalszy rozwój relacji.

Mateusz spotkał się z Nikolą po powrocie do Polski, jednak różnice charakterów sprawiły, że pozostali jedynie przyjaciółmi. Sebastian wybrał Andżelikę, lecz ich relacja szybko dobiegła końca. Łukasz postawił na Paulinę, jednak ta nie widziała ich wspólnej przyszłości, przez co mężczyzna zakończył program jako singiel.

Na czym polega program "Żona dla Polaka"?

"Żona dla Polaka" to emocjonujący reality-show, który śledził losy czterech kawalerów polskiego pochodzenia mieszkających w Chicago, poszukujących miłości w ojczyźnie swoich przodków. Mariusz, Mateusz, Sebastian i Łukasz zaprosili do USA po pięć kandydatek, licząc na znalezienie wymarzonej partnerki.

Program ukazywał ich pierwsze spotkania, romantyczne randki, a także wyzwania związane z różnicami kulturowymi i adaptacją do życia za oceanem. Widzowie byli świadkami zarówno wzruszających momentów, jak i trudnych decyzji, które prowadziły do finału - wyboru tej jedynej. Show dostarczyło wielu emocji i pokazało, jak skomplikowana bywa droga do miłości, zwłaszcza gdy w grę wchodzą marzenia, oczekiwania i nowe życiowe realia.

